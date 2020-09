Študentku nepustili kvôli šatám na FOTO do slávneho múzea: Aj podľa vás sú príliš odvážne?

Bol pekný utorkový deň, teploty vonku sa šplhali k 26 stupňom Celzia. Miestna študentka literatúry a milovníčka umenia Jeanne sa rozhodla, že navštívi populárne múzeum Paris’s Musée d’Orsay nachádzajúce sa na ľavom brehu Seiny. Obliekla si šaty s výstrihom do písmena V a dlhými rukávmi. A práve to bol kameň úrazu; kvôli týmto šatám jej totiž do múzea nebol umožnený vstup. Dievčinu takýto prístup múzea pobúril a ostala veľmi sklamaná. Bola s ňou aj kamarátka, ktorá mala na sebe crop top tričko odhaľujúce celú brucho vrátane pupka, no to zamestnancom múzea prekvapujúco nevadilo. Oveľa viac sa vraj sústredili na jej výstrih a prsia v ňom.

Lettre ouverte @MuseeOrsay



Ci-joint la robe de la discorde (photo prise quatre heures plus tôt) pic.twitter.com/FTIXQKsdRZ — Tô’ (@jeavnne) September 9, 2020

Jeanne svoj príbeh zverejnila na Twitteri, kde napísala: "Ani som nestihla ukázať vstupenku a už mi povedali, že takto nemôžem vojsť dnu. Potom prišla ochranka. Nikto síce explicitne nepovedal, že problémom sú moje prsia, ale celý čas mi na ne zízali a vyjadrovali sa o nich ako o "tom"." Pracovníci boli neoblomní a študentku nechceli pustiť ďalej. Stalo sa tak až po tom, ako si obliekla bundu. "Bolo to strašné. Cítila som sa zahanbená, ponížená. Nezaujímalo ich nič iné, len moje prsia," dodala.

Zdroj: Twitter/Tô´

Tvít pobúrenej Francúzky obletel svet, pričom prakticky všetci ľudia sa postavili na jej stranu. Nakoniec bolo nútené zareagovať aj samotné múzeum, ktoré sa mladej žene ospravedlnilo. Tá si však myslí, že tak urobilo len preto, lebo ho k tomu donútil verejný tlak. Napriek nepríjemnej skúsenosti ale na múzeum nezanevrela a chystá sa ho v budúcnosti opäť navštíviť.