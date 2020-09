FOTO Kvôli obrovským prsiam skončila na vozíku! Žena (26) prehovorila o tom, ako jej zničili život

NUNEATON - Niektoré ženy by dali čokoľvek za to, aby mali väčšie prsia. Nie všetko je však také ružové, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Debbie Hortonová mala veľkosť pŕs 42I a nedávno otvorene prehovorila o tom, ako jej zničili život. Vážne jej totiž poškodili chrbticu, v dôsledku čoho je teraz mladá žena odkázaná na invalidný vozík.

Dvadsaťšesťročná Debbie si kedysi bežne kupovala podprsenku veľkosti 42I. Prsia vraj mala veľké vždy. Zatiaľ čo iné dievčatá jej možno závideli, ona trpela. Extrémne veľké poprsie jej totiž spôsobovalo zdravotné problémy. Posledné štyri roky boli naozaj neznesiteľné, pretože kvôli vážnym problémom s chrbticou pociťovala naozaj silné bolesti. V tom čase pracovala v supermarkete Aldi. Keď sa jedného dňa po niečo zohla, jej chrbát nezvládol nadpriemernú záťaž a skončila v nemocnici. Lekári zistili, že má zakrivenú chrbticu, pričom nevylúčili, že to má tak už od narodenia.

Zdroj: profimedia.sk

Zdroj: profimedia.sk

"Musela som si vziať dva mesiace voľna a odvtedy to išlo všetko dole vodou," zdôverila sa Hortonová, ktorú strašné bolesti trápia dodnes. Vlani v novembri podstúpila tri chirurgické zákroky, no stále sa musí spoliehať na invalidný vozík alebo barly. Nemôže dokonca nosiť ani podprsenky, pretože tie ešte viac znásobujú hmotnosť už beztak ťažkého poprsia.

Zdroj: profimedia.sk

Debbie verí, že riešením by mohla byť operácia, pomocou ktorej by chirurgovia zredukovali hmotnosť jej prsníkov. Problémom však je, že by si ho musela hradiť sama, pretože poisťovňa ho neprepláca. Kritériá na finančnú podporu sú totiž veľmi prísne. "Moja kamarátka Rita mi pomohla zorganizovať finančnú zbierku. Naozaj si myslím, že to zmení môj život k lepšiemu," uviedla Angličanka, ktorá sa v minulosti venovala fitness a dokonca absolvovala aj triatlon. Po jej boku stojí snúbenec Lee, ktorý ju neúnavne podporuje a neodišiel od nej ani po tom, čo mu povedala, že by jeho prípadný odchod za "zdravou ženou" pochopila.