Najnovšie odhalenie vedcov naháňa strach: Dostali sme sa do bodu bez návratu!

Zimné snehové zrážky v oblasti Grónska už nie sú schopné vytvárať dostatočné množstvo ľadu. Dôvodom sú neprimerane horúce letá, ktoré zmenili na vodu čoraz viac ľadovcov a tá potom nestíhala v zimnom období opäť zamrznúť. Z množstva ľadu tak dramaticky ubúda. Podľa štúdie vedcov z Univerzity v Ohiu prešlo toto územie do tzv. bodu bez návratu. Jeho ľadovú prikrývku by údajne nezachránilo už ani okamžité zastavenie globálneho otepľovania. "Zistili sme, že množstvo ľadu, ktoré sa mení na vodu a odteká do oceánu, ďaleko prevyšuje kvantitu snehu hromadiaceho sa na povrchu ľadovej pokrývky," uviedol autor štúdie Michael King.

Zdroj: Getty Images

Jeho tím analyzoval satelitné údaje a odhalil tak merateľné zmeny v gravitačnom poli nad 234 ľadovcami v celej oblasti. Podľa nich potom dokázali vedci zistiť, aké množstvo ľadu sa roztopilo a odtieklo do oceánu. Ešte pred rokom 2000 si ľadové pláty dokázali udržať viac- menej rovnakú hmotnosť. Výskum ukázal, že k odtekaniu výrazného množstva vody začalo dochádzať zhruba pred dvadsiatimi rokmi, keď z ľadovcov každoročne ubudlo približne 500 gigaton ľadu. Odvtedy každý rok ľadové plášte postupne strácali hmotnosť, miera ich topenia bola veľmi vysoká a zimné sneženie ju nedokázalo dorovnať. "Záznamy potvrdzujú, že ľadovce boli vždy citlivé na sezónne roztápanie, ale od roku 2000 dochádza k ich intenzívnejšiemu topeniu," dodal King. Ďalší člen výskumného tímu Ian Howat spresnil, že roztápanie zrýchlilo dynamiku a ak by aj klíma zostala rovnaká alebo by sa trochu ochladila, ľadovú prikrývku v tejto oblasti by to nezachránilo.

Zdroj: Youtube/Wallenbergstiftelserna

To, čo sa deje v Grónsku, však ovplyvňuje celú planétu. Podľa doterajších odhadov topiace sa ľadové plochy zdvihli iba za dva mesiace v roku 2019 hladinu oceánu o 2,2 milimetra. Do roku 2100 by toto číslo mohlo predstavovať 70 až 130 milimetrov. Niektoré zdroje dokonca predpovedajú, že by mohlo ísť až o dvojnásobok uvedenej hodnoty, v dôsledku čoho by došlo k zaplaveniu viacerých oblastí.