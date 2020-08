FOTO V knižnici pri renovácii narazili na tajnú sekciu: Podržte sa, čo v nej objavili!

Zamestnanci knižnice v meste Walla Walla využili koronakrízu na to, aby ju zrenovovali. Počas prác vysunuli na jednej z políc rohový panel a odhalili tak tajnú sekciu. Okrem prachu a pár mŕtvych chrobákov sa v nej nachádzala aj polorozpadnutá papierová taška a v nej päť neotvorených plechoviek piva značky Hamm a otvorené vrecko žuvačiek. Tie pochádzajú ešte z 80. rokov minulého storočia a pivo je tiež staré najmenej tridsať rokov, keďže neobsahuje varovania odborníkov, ktoré sa na plechovkách uvádzajú až od roku 1988.

Zdroj: Facebook/City of Walla Walla Government

"Vyzerá to tak, že si to tam niekto odložil s tým, že sa po to neskôr vráti. Už sa dotyčnému ale nepodarilo sa k tomu dostať," povedal riaditeľ knižnice Erin Wells televízii CNN s tým, že plechoviek bolo v balení pôvodne šesť, jedno ale očividne stihol ich majiteľ vypiť ešte predtým, ako si ich "odložil".

Predstavitelia mesta uviedli, že objavené "artefakty" boli prevezené do miestneho zariadenia, ktoré zabezpečuje starostlivosť o odpady.