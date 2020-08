FOTO Žena nachytala kuriéra Amazonu pri poriadnej nechutnosti: Robil to v mojej záhrade!

Päťdesiattriročná Sharon neverila vlastným očiam, keď vo svojej záhrade v Nottinghame uvidela šoféra spoločnosti Amazon, ako čupí pod jedným zo stromov a uľavuje si. "Zbadala som ho, ako vybehol z dodávky a namieril si to rovno do našej záhrady. Myslela som si, že chce ukradnúť nejaké drevo, tak som išla za ním. Potom som ale videla, čo robí a hneď sa mi zdvihol žalúdok," hovorí.

Smithová kuriéra upozornila a spýtala sa ho, ako si to mohol dovoliť, načo sa začal správať veľmi agresívne. "Ja som však bola ešte viac nahnevaná ako on a okamžite som volala policajtov. Mám modrý pás v taekwonde a keby sa pokúsil o útek, veľmi by to oľutoval," povedala nasrdená Angličanka.

Vodič mužom zákona vysvetlil, že už to nemohol vydržať a nutne si potreboval odskočiť. Nezatkli ho, ale o jeho vulgárnom správaní informovali zamestnávateľa. Mužovi tiež prikázali, aby si po sebe upratal. Spoločnosť Amazon sa Sharon ospravedlnila a informovala ju, že šofér prišiel o prácu, pretože jeho správanie nebolo v súlade so štandardmi firmy. Zároveň jej poslali darčekovú poukážku.