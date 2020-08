Kollár víta vyčlenenie financií pre pracovníkov v prvej línii: Dostanú ich aj civilné zložky

"Ja to vítam, myslím si, že je to veľmi dobrý krok zo strany vlády smerom k ľuďom a keďže takýto objem peňazí bola schopný ušetriť a pustiť smerom k ľuďom, je to silná pomoc. Je to jasné stanovisko vlády smerom k ľuďom, že im chceme pomáhať," povedal novinárom. Pripomenul, že keď sa vláde niečo podarí ušetriť, prostriedky nezmyselne neminie, ale rozdá a vráti ich späť daňovým poplatníkom.

Premiér Igor Matovič (OĽANO) v piatok (14. 8.) informoval o vyčlenení prostriedkov pre pracovníkov v prvej línii. Peniaze dostanú lekári, sestry, vojaci, policajti, hasiči či zamestnanci domovov sociálnych služieb. Premiér sa tak podľa svojich slov rozhodol na základe priaznivých ekonomických aj zdravotných výsledkov. Peniaze si budú deliť ministerstvá zdravotníctva, vnútra, obrany a rezort práce, sociálnych vecí a rodiny.

Odmeny za prácu v prvej línii by mali dostať aj civilné zložky

Odmeny za prácu v tzv. prvej línii by mali dostať okrem profesionálnych vojakov aj civilné zložky. Uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková. „Rezort obrany si uvedomuje, že v prvej línii boli nasadení nielen profesionálni vojaci, ktorých fungovanie sa ukázalo ako kľúčové v zvládaní pandémie, ale aj civilné zložky, ktoré budú takisto zahrnuté do konečných počtov za rezort,“ uviedla hovorkyňa.

Prerozdelením financií sa podľa Kovaľ Kakaščíkovej zaoberá pracovná skupina pod vedením ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina). „V súčasnosti sa sumarizujú počty zamestnancov jednotlivých rezortov, pre ktoré bude táto finančná pomoc určená,“ doplnila.

Ministerstvo zdravotnícva nastavuje návrhy odmien pre zdravotníckych pracovníkov

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR aktuálne nastavuje konkrétne návrhy odmien, ako aj spôsob ich vyplatenia pre zdravotníckych pracovníkov z tzv. prvej línie, ktoré avizoval v piatok (14. 8.) predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO). Informovala hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.

"Premiérom vyčlenené financie využijeme spravodlivo tak, ako v piatok uviedol, pre tých, ktorí si ich skutočne zaslúžia. Aktuálne nastavujeme konkrétne návrhy odmien, ako aj spôsob ich vyplatenia," uviedla hovorkyňa. Doplnila, že vedenie ministerstva zdravotníctva si váži nasadenie zdravotníckych pracovníkov v čase pandémie, "vďaka ktorému Slovensko patrí ku krajinám s najmenším počtom nakazených aj obetí".