Skutočný význam sexuálnych fantázií: Snívate o nich? TOTO znamenajú podľa psychológa

Lehmiller analyzoval výpovede 4175 Američanov, ktorí v rámci výskumu odpovedali na otázky týkajúce sa ich obľúbených sexuálnych fantázií. Medzi ich odpoveďami našiel viaceré asociácie a súvislosti, ktoré odrážajú citové potreby opýtaných. Psychológ však zároveň pripustil, že je nemožné priradiť konkrétnu fantáziu do určitej kategórie, pretože sa môže vyskytnúť u dvoch odlišných ľudí z úplne iných dôvodov. "Naše fantázie sú veľmi zložité. Miera sexuálneho zamerania sa medzi jednotlivými ľuďmi líši, pretože to, čo považuje jedna skupina ľudí za príťažlivé, si môže druhá skupina vysvetliť celkom inak," vysvetlil. Jeho výskum však odhalil viaceré spoločné dôvody fantazírovania, ktoré priniesli dôkazy o tom, že emocionálne potreby ľudí často súvisia s tým, čo považujú za sexuálne príťažlivé. Tu sú niektoré z nich:

Ak snívate o romantike a vášni, môžete mať strach z toho, že vás opustí partner/ka

Emocionálne potreby sa môžu prejaviť v podobe fantázie, ktorá je mimoriadne romantická alebo vášnivá. Lehmiller uviedol, že ľudia, ktorí sa obávajú opustenia a ich obavy prechádzajú až do úzkosti, často fantazírujú o romantike a vášni, pretože sa snažia upokojiť pocit neistoty. Pri snívaní o inej osobe, ktorá ich nabíja láskou, sa dokážu uvoľniť a zamerať sa na sexuálne potešenie.

Ak snívate o švédskej trojke, potrebujete zvýšenú pozornosť

Počas výskumu Lehmiller zistil, že u respondentov bola švédska trojka jednou z najbežnejších fantázií. Keď však ľudia snívajú o sexe v trojici so svojím partnerom a ďalšou osobou, dôvodom môže byť aj to, že potrebujú zvýšenú pozornosť zo strany partnera/ky. Ak ide ale o trojku, kde dotyčný vstupuje do vzťahu iného páru, tak môže túžiť iba po dobrodružstve, nie po pozornosti.

Ak snívate o dominancii v spálni, môže to byť preto, že chcete stratiť kontrolu

Sexuálna dominancia je ďalšou populárnou fantáziou u oboch pohlaví. Často sa spája s BDSM (skratka pre zväzovanie a disciplínu, dominanciu a submisivitu, sadizmus a masochizmus). Všetky tieto fantázie súvisia s výmenou moci medzi dvoma partnermi. Fantazírovanie o dominantnom partnerovi často dodáva ľuďom pocit, že sú zbožňovaní, pretože im partner demonštruje ohromujúcu neodolateľnú príťažlivosť. Jedinci, ktorí trpia úzkosťou súvisiacou s pohlavím, sa prikláňajú k fantázii o submisivite, pretože na nich vyvíja potrebný tlak. "Podriadenie považujú mnohí za veľmi uvoľňujúcu skúsenosť, ktorá im umožňuje vystúpiť z ich myslenia a užiť si daný moment," tvrdí odborník.

Ak sú vaše sexuálne predstavy tabu, mohlo by to znamenať, že ste otvorení skúšať nové veci

Ľudia, ktorí fantazírujú o veciach považovaných za tabu, napr. o trojke alebo BDSM, majú tendenciu byť otvorenejší voči novým veciam v porovnaní s tými, u ktorých sa podobné fantázie neprejavujú. Respondenti, ktorí sa viac otvorili novým zážitkom, mali tendenciu viac snívať takmer o všetkom, vrátane skutočne neobvyklých a bizarných sexuálnych scén. Nemusí to ale znamenať, že ich chcú naozaj vyskúšať.

Starší ľudia majú viac sexuálnych fantázií

Psychológ zistil, že ľudia vo veku 40 až 50 rokov, ktorí zotrvávajú v dlhodobých monogamných vzťahoch, majú tendenciu fantazírovať viac ako mladší ľudia. Je to zrejme preto, lebo sa chcú vymaniť zo sexuálnych koľají a vyskúšať niečo nové.