Vydatá žena (29) po znovuotvorení barov vyrazila von: Stačilo pár pív a... vášnivý sex s neznámym!

Vydatá Suzy vyriešila aférky svojho manžela po svojom. Keď zistila, že ju podvádza, rozhodla sa, že si začne užívať aj ona a zaregistrovala sa na zoznamku pre zadaných IllicitEncouters. Manželia majú momentálne otvorený vzťah. "Nechceme prísť jeden o druhého, ale oboch nás desí predstava, že by sme si mali do konca života vystačiť na sex iba my dvaja. Takto nám to vyhovuje. Rešpektujeme sa a nič si nevyčítame," hovorí.

Mladá žena priznáva, že počas karanténnych opatrení sa nudila a nemohla si voľne vybehnúť von, pretože všetko bolo zatvorené. "Keď znovu otvorili krčmy, hneď som si dohodla stretnutie so ženatým štyridsiatnikom. Na prvej schôdzke som až dovtedy nikdy neriešila sex, ale tentokrát sme jednoducho vybuchli a pozvala som ho do bytu," spomína. S takmer neznámym mužom sa vraj vášnivo pomilovali a ona sa už nevie dočkať, kedy to urobia znovu. Pripúšťa, že všetko spôsobili tzv. pivné okuliare, ktoré skreslili jej vnímanie po niekoľkých pohároch piva. Vobec to ale neľutuje. "Zdá sa mi, že je nemožné randiť bez toho, aby som pila," skonštatovala.

Zdroj: Getty Images

Suzy zaujímalo, ako sú na tom iní ľudia. Z nedávneho prieskumu, ktorý vykonala zoznamka IllicitEncounters, vyplynulo, že u 64 percent mužov a 58 percent žien to boli práve "pivné okuliare", ktoré ovplyvnili ich rozhodnutie mať sex. V najbližších týždňoch sa preto v súvislosti so znovuotváraním podnikov očakáva rozmach sexu. "Veľa ľudí siaha po drinkoch preto, aby sa povzbudili a cítili sa atraktívnejšími. Fakt, či pijete preto, že sa vám páči osobnosť toho druhého, alebo či alkohol iba ovplyvní váš úsudok a spôsobí, že budete viac nadržaní, je na dlhšiu diskusiu," uviedla odborníčka na vzťahy zo spomínanej stránky.