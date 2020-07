VIDEO Žena nakrúcala v MHD porno: Úrady zúria, ale nie kvôli sexu! Porušila iné pravidlo

Na Kaori Dominickovú má momentálne zacielené kolumbijská polícia, pretože natáčala sexuálnu scénu bez rúška. Scéna sa odohrávala v autobuse v meste Cali. Pornoherečku najprv vidno, ako kráča po ceste s ochrannými rukavicami aj rúškom a potom, ako si kupuje lístok. Tam ju osloví neznámy muž. Dohodnú sa, že ona nastúpi do autobusu, kde na svoje uspokojenie použije vibrátor a on ju pri tom bude natáčať na svoj mobilný telefón. V istom momente si ale Kaori dala rúško dole.

