FOTO Modelka si dala zväčšiť zadok, polroka si nemohla sadnúť: Drsné varovanie pre všetky ženy

NAÍ DILLÍ - Instagramová modelka Shilpa Sethiová z Indie priťahuje pozornosť obdivovateľov najmä vďaka svojmu gigantickému zadku, ktorý si dala zväčšiť pred piatimi rokmi. Otvorene teraz hovorí o bolestivých trampotách, ktoré jej toto "vylepšenie" prinieslo do života.

Dvadsaťpäťročná Shilpa vždy túžila po krásnom brazílskom zadočku, no paradoxne ten jej bol úplne plochý. Pred niekoľkými rokmi preto podstúpila plastickú operáciu, počas ktorej jej z oblasti pása odobrali tuk a vstrekli ho do zadku. Jej pozadie vďaka tomu nabralo gigantické rozmery, ktorými ohurovala užívateľov Instagramu. "Zákrok som podstúpila na súkromnej klinike v Miami, stál ma 9 800 dolárov (8800 eur). Moja mama bola od začiatku proti, ale aj tak som to urobila," rozpráva modelka.

Zdroj: Instagram/ms.sethii

Časom sa však u Sethiovej objavili problémy. Tuk na zadku klesol nadol, čo vyvolalo nielen estetický, ale aj zdravotný problém. Bolievali ju nohy a jej stav sa zhoršoval. Za posledných šesť mesiacov si nemohla ani sadnúť. Shilpa sa preto obrátila na kliniku, ale nedokázala sa spojiť s lekárom, ktorý ju operoval. "Nakoniec som trochu pátrala a zistila, že klinika dáva zadarmo ľuďom krém Arnica a na oblátku od nich žiada, aby o nej zverejňovali pozitívne recenzie. Vtedy som si uvedomila, že na takéto falošné odporúčania nachytali aj mňa."

Zdroj: Instagram/ms.sethii

Zdroj: Instagram/ms.sethii

Sethovej problém nakoniec vyriešili v Kolumbii, kde musela absolvovať ďalšie operácie, za ktoré zaplatila 60 000 dolárov (53 900 eur.) Dôležité je ale to, že sa lekárom podarilo uvoľniť zaseknuté tkanivo, vďaka čomu pacientka prestala mať bolesti. Neskôr jej upravili zadok do požadovaného tvaru. "Konečne nemám bolesti. Môj zadok je mäkký, pretože bol na jeho zväčšenie použitý môj vlastný tuk a pri sedení sa cítim veľmi dobre," vyhlásila spokojná Indka. Zároveň by bola rada, aby jej skúsenosť slúžila ako varovanie pre ostatné mladé ženy, ktoré plánujú absolvovať akýkoľvek skrášľovací zákrok.