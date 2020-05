Neuveríte, čo dokáže spôsobiť vypadávanie vlasov! A takto sa dá porucha liečiť

Ak huba, ktorá do seba vstrebáva všetko, čo je vo vzduchu, tak aj vlasová pokožka do seba vsakuje mikročastice z prachu, ťažkých kovov a výfukových plynov. Tie postupom času poškodzujú vlasové korienky a prispievajú k vypadávaniu vlasov. Potvrdila to štúdia Výskumného vedeckého centra v Južnej Kórei, jednej z krajín s mimoriadne veľkým znečistením ovzdušia.

Zdroj: SITA

Výskum ukázal, že pri vystavení buniek vlasovej pokožky znečisťujúcim časticiam, napríklad tým z výfukových plynov, klesá produkcia proteínov nevyhnutných pre rast vlasov, ako je beta-catenín. Najhorším obdobím pre vlasy je v tomto zmysle zima, kedy sa kúri a mestská premávka je intenzívnejšia, takže rastie i úroveň znečistenia. Daždivé dni potom prispievajú k prenikaniu znečisťujúcich látok. "Substancie, ktoré sa usádzajú na vlasovej pokožke, spúšťajú mechanizmy zápalu a oxidačného stresu s príznakmi ako je podráždenie, potenie a bolesť," uviedla Marcella Ribuffová z Demratologického inštitútu v Ríme.

Zdroj: thinkstock.com

Smog určite nie je jediným faktorom. Vlasy padajú aj tým, ktorí žijú v horách, kde je vzduch oveľa čistejší. Človeku v priemere denne vypadne desať až päťdesiat vlasov, čo je prirodzený úbytok. Keď ich za deň vypadne viac než sto, už možno hovoriť o ochorení. Okrem genetiky má na vypadávanie vlasov vplyv stres, opaľovanie, drastické a nevyvážené odtučňovacie kúry a niektoré látky, napríklad antidepresíva. Po zhruba šiestich mesiacoch vlasy znovu narastú. Iný prípad je androgenetická alopecia, ktorá postihuje asi 80 percent mužov a 50 percent žien. Ženy ňou bývajú postihnuté najmä v období menopauzy, kedy klesá produkcia estrogénov a naopak rastie produkcia mužských pohlavných hormónov.

Zdroj: Getty Images

Poslednou novinkou v liečbe alopecie je biostimulácia kyselinou hyalurónovou a aminokyselinami, ktorá pomáha pri ľahkých formách vypadávania vlasov. Ak je problém závažnejší, môže sa využiť regeneratívna biostimulácia vlasovej pokožky, keď sa na postihnuté miesto prenesú malé časti kože zo šije. Vo väčšine prípadov vlasy behom niekoľkých mesiacov opäť narastú.

A ako sa dajú chrániť vlasy proti účinkom smogu? "Je dôležité udržiavať vlasovú pokožku čistú. Umývať si často vlasy neutrálnym šampónom a podľa odporúčania lekára užívať antioxidanty," radí Ribuffová.