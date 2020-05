Mamička si všimla, že jej dcérka (10 mes.) je letargická: Keď zistila príčinu, ostala v šoku

Začiatkom januára 25-ročná Emily Neilanová skladala na posteli šaty. Sedela pri nej dcérka Mila, ktorá mala v tom čase záľubu v otváraní skríň a objavovaní rôznych zákutí bytu. Emily ani nevedela ako, zrazu sa zvedavé batoľa dostalo k balíku gombíkových batérií a jednu z nich prehltlo. Nenápadne uložilo zvyšok balíku späť do zásuvky.

Neskôr si mladá žena všimla, že Mila je trochu mimo a pôsobí unavene. Dokonca odmietla fľašku, čomu však mama nepripisovala veľkú váhu, pretože dcéra mala práve vtedy trucovité obdobie. Neskôr ju opatrovala jej teta, aby si mohla ísť Neilanová vybaviť pár vecí do mesta. Keď sa po dcérku vrátila o niekoľko hodín neskôr, okamžite vedela, že niečo nie je v poriadku. "Keď ju ku mne švagriná priniesla, bola veľmi letargická. Nemala takmer žiadne reflexy v nohách ani v rukách, oči mala otvorené, ale kvôli nevládnym končatinám som ju nemohla ani posadiť," spomína.

Zdroj: Facebook/Emily Neilan

Spolu s manželom preto okamžite zašli do Detskej nemocnice vo Westmeade. Tam dievčatko zröntgenovali a hneď vedeli, čo je príčinou jeho problémov. "Keď sme sa dozvedeli, že je to gombíková baterka, volala som švagrinej a poprosila ju, aby išla ku nám do spálne a v zásuvke pozrela, či jedna z bateriek nechýba. Chýbala," uviedla Emily. Milu okamžite operovali. Po zákroku nemohla prijímať žiadne jedlo ani tekutiny, pretože batéria poškodila priedušnicu aj pažerák. Ďalšie dva týždne strávila na jednotke intenzívnej starostlivosti. Dokonca musela byť uvedená do indukovanej kómy, pretože jej pľúca neustále kolabovali a raz sa jej dokonca na deväť sekúnd zastavilo srdce. Dievčatko to však, našťastie, prežilo.

Zdroj: Facebook/Emily Neilan

"Dnes sa na ňu pozeráte a ani by ste neverili, že prešla niečím takým traumatickým," dodala Emily, ktorá všetkým rodičom odkazuje, aby boli maximálne opatrní. A matkám zas, aby vždy verili svojim inštinktom, pretože matka vždy vie, že niečo nie je v poriadku s jej dieťaťom.