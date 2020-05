Vedci raz a navždy vysvetlili, či cukor spôsobuje hyperaktivitu u detí: Rodičia, čítajte!

Ilustračné foto

NEW YORK - Mnoho rodičov považuje cukor za vinníka hyperaktívneho správania svojich detí. Ale tento mýtus už bol dávno vyvrátený, napísal denník The New York Times. Prvýkrát sa objavil v lekárskej literatúre v roku 1922. Myšlienka ale verejnosť zaujala až v roku 1975, keď vyšiel bestseller doktora Bena Feingoda "Prečo je vaše dieťa hyperaktívne".