Pred piatimi rokmi jedna udalosť šokovala celý svet: Kvôli mladíkovi zomrelo ďalších vyše 140 ľudí

Lietadlo na pravidelnej linke z Barcelony do Düsseldorfu sa zrútilo krátko pred 11. hodinou dopoludnia v južnej časti francúzskych Álp, zhruba 150 km severovýchodne od Marseille. Na palube bolo 144 cestujúcich a šesť členov posádky, prudký náraz do horského pásma Massif des Trois-Évechés nikdy neprežil.. Letúň pritom nesignalizoval žiadne problémy a do zeme narazil v plnej rýchlosti. Let číslo 9525 prvú polhodinu po štarte v Barcelone o 10:01 SEČ nevykazoval žiadne neštandardné znaky. Piloti nad Stredozemným morom vystúpali do letovej hladiny 38 000 stôp (11,5 km) a zamierili na severovýchod. Keď sa ale airbus neďaleko Marseille opäť ocitol nad pevninou, začal náhle klesať. Počas desiatich minút sa spustil až k zemi a o 10:41 narazil do skalnatého masívu.

Zdroj: SITA

V čase nehody mal stroj nalietaných 58 300 hodín a poslednou veľkou pravidelnou kontrolou prešiel v lete 2013. Deň pred nešťastím bol na letisku v Düsseldorfu niekoľko hodín odstavený kvôli problémom na dvierkach podvozku. Jeho posádku na osudnom lete tvorili dvaja piloti a štyri letušky. Z cestujúcich boli väčšina Nemci a Španieli. Odhaliť príčinu pádu pomohli vyšetrovateľom čierne skrinky, predovšetkým záznamník zvuku z pilotnej kabíny objavený ako prvý. Z neho vyplynulo, že 36-ročný kapitán Patrick Sondheimer odišiel asi desať minút pred pádom, teda v čase, kedy airbus začal prudko klesať, na toaletu. Ako ukázal záznam, druhý pilot Lubitz zamkol dvere do kabíny a zabránil tak kapitánovi v návrate. Márne boli aj pokusy vyraziť dvere, ktoré boli zosilnené po skúsenostiach z útokov 11. septembra 2001.

Zdroj: SITA

Z druhej čiernej skrinky, nájdenej v ťažko prístupnom teréne až po týždni, sa zistilo, že Lubitz, zamknutý v kabíne, použil autopilota na navedenie lietadla na klesanie do asi 30 metrov, a potom menil nastavenie na vyššiu rýchlosť. Do hôr narazil rýchlosťou asi 700 km/h. Pilot nevyslal núdzový signál a podľa záznamov zvuku tesne pred nárazom dýchal. Nemecká a francúzska prokuratúra nehodu uzavreli s tým, že Lubitz zrejme spôsobil pád lietadla zámerne.

Zdroj: SITA

Vyšetrovanie ukázalo, že Andreas mal už v minulosti psychické problémy a samovražedné myšlienky. Lufthansa priznala, že jej leteckú školu v roku 2009 informoval o problémoch s depresiami, keď na niekoľko mesiacov prerušil výcvik. Pred tragickým letom Lubitz hľadal na internete informácie o samovraždách a zabezpečení dverí kokpitu, čo policajti zistili z jeho tabletu. Na deň nehody mal vypísanú práceneschopnosť od lekára, ktorú našla polícia u neho doma roztrhanú.