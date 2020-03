Koronavírus paralyzoval celý svet: Ľudia totálne blbnú, ten, kto príde prvý, vyhrá!

RÍM - Ľudia vykupujú supermarkety, akokeby mala prísť tretia svetová. Nosia rúška, aby sa nenakazili, no v mnohých prípadoch je to aj tak zbytočné. Zabudnime na strach, buďme zas ľuďmi a prestaňme nedôverovať druhým. A využime našu energiu na obnovenie medziľudských vzťahov, píše taliansky denník La Repubblica.

Hon na nepriateľa. Supermarkety brané útokom. Podozrievavé pohľady na okoloidúceho, ktorý zakašľal, pretože môže byť potenciálnym bacilonosičom. Urážky a ostré a nenávistné slová, ktoré môžu byť škodlivejšie než akýkoľvek vírus, voči tomu, kto sa k nám viac priblížil. Stalo sa to v jednom supermarkete: stará dáma si chcela zobrať ovocie a dvaja chlapci ju rozhodne nie zdvorilo vyzvali, aby uhla, pretože smrkala a mohla by ich nakaziť. Zmlátení Číňania, naposledy v jednom bare v Benátkach, pretože boli údajne nakazení. Mnoho dezinformácií o koronavíruse na internete.

Žili sme spolu a stále žijeme aj napriek kampani týkajúcich sa Covid-19. Prežívame nekonečné dni, dni strachu, ktorý sa pozvoľna mení na fóbiu. Zavreli sme školy a zakázali navštevovať miesta, kde je veľa ľudí pohromade, aby sa predišlo ďalšej nákaze. Náš život sa v jednej chvíli zmenil, zmocnila sa nás kolektívna panika. Prečo? Pretože to, čo nás desí, nemôžeme vidieť ani sa toho dotknúť. Je to ako neviditeľný nepriateľ, ktorý nás môže kedykoľvek prekvapiť. Sme ako vo vojne, proti tomu druhému. Ten, kto príde ako prvý, vyhrá, a tak všetci bežíme, aby sme získali hlavnú cenu. A akú cenu sme vlastne vyhrali? Žiadnu. Akurát sme priživili strach a fóbiu. Mať strach je prirodzené; je to emócia, ktorú poznáme odmalička a ktorá nám umožňuje vyvarovať sa nebezpečenstva.

Vráťme sa však k normálnosti. Mnohí sa na internete sťažujú, že nevedia, čo doma robiť. Sťažovať sa je tak trochu zvyk. Jedným z najväčších rizík je v tejto súvislosti otrava sociálneho života. Neotravujme si život. Vráťme sa ku kontaktom. Buďme zase ľuďmi. S týmto vírusom sa bohužiaľ musíme naučiť žiť. Vedci a lekári sa snažia nájsť liečbu, očkovaciu látku a všetko, čo môže byť pre verejné zdravie užitočné. Dovtedy ale žime ako ľudia, zostaňme ľuďmi. Snažme sa pochopiť, čo nás tento čas naučil, okrem toho, že si poriadne umývame ruky a dodržujeme ďalšie hygienické návyky. Cvičme si tak svoju odolnosť a vezmime si z toho ponaučenie, ktoré môžeme využiť, keby ešte niekedy nastala podobná situácia.