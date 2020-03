FOTO Kráska sa zobudila po noci plnej sexu: Keď sa pozrela na posteľnú bielizeň, prišlo jej zle

BOURNEMOUTH - Abi Shentonová sa prebudila a zistila, že nielen ona, ale aj celá posteľná bielizeň je zašpinená od niečoho hnedého. Okamžite preto napísala chlapíkovi, s ktorým strávila noc, a pýtala si od neho vysvetlenie. Nečakala, že sú to škvrny od čokolády, ktorú jej počas spánku položil na tvár.

Muži niekedy robia veci iba preto, aby ženám dokázali, ako veľmi sa o ne vedia postarať. Toto nedávno zažila aj Abi. Pred pár dňami sa zobudila a všade okolo nej boli podozrivé hnedé fľaky. Okrem toho mala zašpinenú aj tvár a vlasy. V pomykove a pomerne znechutená sa obrátila na Twitter, kde uverejnila fotku neporiadku. "Prečo som sa práve prebudila a na sebe aj okolo seba mám h*vno?" Jej príspevok získal viac ako 90-tisíc pozitívnych reakcií.

Shentonovej milostný partner dlho neotáľal a priznal, že sú to čokoládové hviezdy, ktoré jej počas spánku položil na tvár. "To je úplne nový level zákernosti," stojí v jednom z komentárov. Ďalší Abi odkazujú, že je skutočne šťastnou ženou a že išlo o prejav náklonnosti. "Odpusť mu, je to roztomilé," odkazuje ďalší užívateľ.