FOTO Vedci vďaka topeniu ľadovcov narazili na úžasný objav: Doteraz sa skrýval v mori

Vedci, ktorí sú členmi medzinárodného projektu skúmajúceho ľadovec Thwaites začiatkom minulého týždňa objavili doposiaľ neznámy ostrov. Je dlhý asi 350 metrov a väčšinu z neho pokrýva ľad. Z vody vystupuje len hnedá skala, ktorá sa značne líši od okolitých ľadovcov a ľadových krýh.

Po krátkom skúmaní vedci zistili, že ostrov vznikol z vulkanickej žuly a dokonca na ňom žije pár tuleňov. Podľa člena expedície Jamesa Marschaleka nie je v okruhu 40 kilometrov viditeľný nijaký iný skalný výbežok. Nezmapovaný ostrov predbežne pomenovali Sif podľa nórskej bohyne, ktorá sa v mytológii spája so Zemou.

Looks like ice retreated from the new "Sif Island" near #ThwaitesGlacier, #Antarctica since the early 2010s, based on a quick look at @googleearth timelapse.@ThwaitesGlacier @GlacierThwaites @rdlarter https://t.co/mt1E0QBEkk pic.twitter.com/UQr1hppukL