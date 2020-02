Superpočítač objavil 11 asteroidov, ktoré môžu ohroziť Zem: Nevšimli si ich ani v NASA!

LEIDEN - Mapovanie pohybu asteroidov je pre bezpečnosť Zeme veľmi dôležité. Z tohto dôvodu je neustále vyvíjaná nová technika, ktorá dokáže podrobnejšie a presnejšie pozorovať ich výskyt a vzdialenosť od zemegule. A práve vďaka špičkovej technológii sa vedci z univerzity v holandskom Leidene nedávno dopracovali k veľmi prekvapivým výsledkom, ktoré publikovali v časopise Astronomy and Astrophysics.

Podľa niektorých odborníkov patria asteroidy k najväčším hrozbám našej planéty. Viacerí si dokonca myslia, že práve "rana z neba" rozhodne o osude našej planéty. Túto teóriu podporujú z času na čas aj informácie o výskyte kozmických telies spozorovaných na poslednú chvíľu. O podobné prekvapenie sa nedávno postarali dáta vyhodnotené zo superpočítača, ktorý monitoruje výskyt a pohyb asteroidov v blízkosti našej planéty. Ide o systém nazývaný identifikátor nebezpečného objektu (HOI), ktorý v poslednom čase objavil až jedenásť asteroidov. Nevedela o nich dokonca ani NASA, pretože spozorované objekty majú chaotickú obežnú dráhu, čo komplikuje ich pozorovanie.

Dotyčné vesmírne telesá sú veľké od 100 do 236 metrov, takže v prípade dopadu na povrch Zeme by mohol každý z nich spôsobiť veľké škody. Tieto telesá sa priblížia zhruba k desaťnásobku vzdialenosti medzi Zemou a Mesiacom v období medzi rokmi 2131- 2923. "Všetky majú potenciál spôsobiť regionálnu katastrofu a môžeme ich preklasifikovať na nebezpečné," uviedol astronóm Simon Portegies Zwart z Univerzity v Leidene.

Zdroj: Getty Images

Superpočítač identifikoval asteroidy spracovaním dát po mapovaní obežných dráh Slnka a jeho planét na ďalších 10 000 rokov. Tieto obežné dráhy boli skopírované v čase, keď nejaké asteroidy opúšťali zemský povrch. Pri spätnom výpočte boli tieto kozmické telesá zahrnuté do simulácií na štúdium súčasných orbitálnych distribúcií. To vedcom umožnilo vytvoriť databázu hypotetických asteroidov, ktoré pravdepodobne dopadnú na Zem. Práve tieto imaginárne asteroidy môžu byť spájané so skutočnými objektmi. "Ak vrátime hodiny späť, uvidíme znovu dobre známe asteroidy, ktoré už dopadli na povrch Zeme. Týmto spôsobom si môžeme vytvoriť knižnicu orbitálnych dráh asteroidov, ktoré skončili na zemskom povrchu," vysvetľuje astronóm. Práve táto "knižnica asteroidov" bola použitá ako základný materiál pre vytvorenie neurónovej siete, ktorá identifikovala nebezpečné asteroidy v reálnom svete.

Dobrou správou však je, že podobné simulácie môžu byť chybné. "Teraz vieme, že naša metóda funguje, ale určite by sme chceli urobiť výskum s lepšou neurónovou sieťou a väčším objemom vstupných dát. Malé medzery vo výpočtoch obežnej dráhy môžu totiž zásadne zmeniť všetky výsledky," doplnil Zwart.