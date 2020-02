FOTO Manželia sa dva roky snažili o dieťa: Šok na ultrazvuku, keď to videla lekárka, musela si sadnúť

Dvadsaťdvaročný Jacob Meron z Ohia sa pred tromi rokmi oženil s teraz dvadsaťročnou Hannah. Spoznali sa v bowlingovom tíme. Krátko po svadbe sa začali snažiť splodiť dieťa, no neúspešne. Zašli za lekárom, ktorý mladej žene diagnostikoval syndróm polycystických vaječníkov. Ide o pomerne bežný stav spôsobený hormonálnou nerovnováhou v tele. Lekár dvojici odporučil hormonálnu terapiu.

V októbri minulého roka sa konečne dočkali. Na vyšetrení sa ukázalo, že Hannah nečaká len jedno, ale rovno päť detí. Doktorka bola skutočne v šoku, podľa slov budúcej mamičky si dokonca musela sadnúť na stoličku. Nikto netušil, ako je niečo takéto možné. Manželia sú ale aj napriek tomu mimoriadne šťastní a už sa tešia na svojich dvoch chlapcov a tri dievčatká. Hannah je momentálne v dvadsiatom týždni tehotenstva. Deti by chcela donosiť do tridsiateho týždňa, no podľa lekárov je to nebezpečné a bude musieť rodiť už v 25. týždni.

Budúci rodičia prezradili, že z výchovy piatich detí majú trochu strach. Jacob v súčasnosti pracuje v jednom obchodnom reťazci, no chystá sa na univerzitu. Dúfa, že si vybuduje kariéru v oblasti finančníctva. Jeho manželka pracovala v miestnom supermarkete, ale nedávno kvôli tehotenstvu dala výpoveď. "Musíme len veriť, že všetko dobre dopadne," vyhlásila.

Jej sestra Alicia založila konto na GoFundMe, prostredníctvom ktorého sa snaží pre budúcu mnohopočetnú rodinu získať peniaze. "Toto je jej prvé tehotenstvo a potrebuje takmer všetko," vysvetlila Alicia. Dúfa, že vďaka pomoci iných ľudí vyzbiera aspoň 10 000 dolárov.