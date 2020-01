FOTO Mladú rodinu desí posadnutá bábika: Už dvakrát sme ju vyhodili, vrátila sa späť!

Rodina Madoniovcov si myslí, že bábika Elsy je posadnutá zlom. Neustále sa totiž vracia do ich domu. "Vyhodila som ju pred týždňom a neskôr som ju našla v dome na drevenej lavici. Zarazilo nás to, tak sme bábiku silno obviazali odpadkovým vreckom, ktoré sme vložili do ďalšieho vreca plného ďalších smetí. Hodili sme to na spodok odpadkového kontajnera, pod niekoľko ďalších vriec s odpadom," napísala huslistka Emily na Facebooku.

Zdroj: Facebook/Emily Madonia

Kontajner následne vyložili pred dom, kde ho na druhý deň vyprázdnili smetiari. Napriek prepracovanému plánu sa bábika vrátila späť. Je to určite tá, ktorá bola vyhodená. Manželia sa spočiatku domnievali, že si z nich len niekto robí žarty, no dnes majú silné podozrenie, že hračku ovládajú temné sily. "Nerozumiem tomu, ako sa mohla dostala späť, keď ju spolu s odpadom odviezlo preč smetiarske auto," pokračuje Madoniová.

Zdroj: Facebook/Emily Madonia

Napokon sa v zúfalstve rozhodla, že bábiku pošle kamarátom do Minnesoty. Neuviedla žiadnu spiatočnú adresu.Počas toho, ako ju balila do škatule, sa vraj Elsa neprestajne usmievala. Údajne to nikdy predtým neurobila. Bábika ale v Minnesote neostala, krátko nato sa znova ocitla u svojich pôvodných majiteľov. Emily vyšiel až tretí pokus, keď bábiku darovala kamarátovi Chrisovi Hoganovi. Ten ju pripevnil na kapotu svojho džípu. Bábika sa zatiaľ nevrátila a rodina je rada, že sa jej zbavila. Ale ktovie dokedy...