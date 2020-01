Osem zdravotných benefitov orgazmu: Ak budete pravidelne sexovať, takto sa to odrazí na vašom tele

Sexuálne aktivity majú veľa zdravotných benefitov, a to ako pre mužov, tak aj pre ženy. Dobrú prácu v tomto smere odvedie aj autoerotika. Priamu súvislosť medzi orgazmom a dobrou fyzickou kondíciou potvrdil aj profesionálny boxer Tyson Fury. Športovec sa totiž priznal, že do svojej prípravy na náročný februárový zápas, v ktorom sa stretne s Deontay Wilderom, zaradil sebauspokojovanie a robí si to až sedemkrát denne. Vraj mu to totiž pomáha udržať si správnu hladinu testosterónu.

Výhody, ktoré sex prináša, ale nemusia priamo súvisieť iba s dobrým fyzickým výkonom. Pravidelné milovanie a masturbácia zlepšujú aj celkový zdravotný stav, odbúravajú stres, uvoľňujú myseľ a telo. Poďme sa preto bližšie pozrieť na to, ktoré orgány sú pri tejto činnosti najviac aktivizované a robí ich to zdravšími.

Zdroj: Getty Images

Reprodukčné orgány žien

Podľa štúdie Northwestern University v Illinois si ženské reprodukčné orgány pravidelným sexom udržujú vlhkosť, prietok krvi a elasticitu, čo im zvyšuje libido. Dochádza tiež k posilneniu panvového dna, pretože počas vyvrcholenia sa aktivizuje svalový tonus, srdcová frekvencia a dýchanie. Panvové dno sa tak precvičuje, čo napomáha odvrátiť erektilnú dysfunkciu alebo inkontinenciu. Orgazmus zároveň zvyšuje pravdepodobnosť otehotnenia. Odborníci totiž tvrdia, že ak ho má žena po ejakulácii partnera, udrží v sebe viac spermií. Onania okrem toho znižuje riziko nákazy pohlavne prenosnými chorobami a odbúrava problém s nechceným tehotenstvom.

Srdce

Je to ďalší orgán, ktorý sa udržiava vo forme sexom. Výsledky 22 rokov trvajúceho výskumu potvrdili, že pacienti, ktorí prekonali infarkt a mali sex viac ako raz týždenne, mali o 27 percent menšiu pravdepodobnosť úmrtia v porovnaní s tými, ktorí žili v celibáte. A sú tu aj fakty týkajúce sa zníženia krvného tlaku. Podľa štúdie Georgia State University môže pravidelný sex znížiť krvný tlak rovnako účinne ako lieky. Orgazmy ho totiž znižujú o 13 percent a tieto hodnoty sú udržateľné až do nasledujúceho dňa. V tomto prípade však masturbáciou nedosiahnete podobný efekt.

Zdroj: thinkstock.com

Telesná kondícia

So sexom má veľa spoločného, pretože orgazmy sú mnohonásobne účinnejšie než lieky proti bolesti vrátane vália. Podľa štúdie nemeckej University of Munster majú tiež desaťnásobne silnejší účinok na zmiernenie úzkosti. Po použití sexuálnej aktivity ako terapeutického nástroja uviedla polovica respondentov, že cítia zmiernenie bolesti. Spomalené starnutie je ďalším bonusom. Časté sebauspokojovanie a sex v pokročilom veku môže dokonca vyvolať u iných dojem, že vyzeráte o niekoľko rokov mladšie. "Účinnejšie je však v tomto prípade milovanie ako autoerotika," upozornil neuropsychológ David Weeks z nemocnice Royal Edinburgh Hospital. Vedci z Harvardu zasa potvrdili, že orgazmus je vynikajúcou prevenciou pred rakovinou prostaty. U mužov, ktorí ejakulujú 21-krát mesačne, klesá riziko tohto ochorenia o tretinu. V tomto prípade je úplne jedno, či ide o pohlavný styk, nočný výron semena alebo masturbáciu.

Zdroj: Getty Images

Čistá myseľ

Má veľmi blízko k pravidelnej sexuálnej aktivite. Orgazmus pred spaním vám pomôže uvoľniť sa a zaplaví telo oxytocínom, čo zvýši kvalitu spánku. Vedci z kanadskej University of Ottawa potvrdili, že práve vyvrcholenie môže byť najlepšou alternatívou pri liečbe nespavosti. Sex tiež zvyšuje sebavedomie a príležitostné stretnutia s inými ľuďmi vám môžu zvýšiť pocit sebaúcty, pretože budete pôsobiť spokojne a vyrovnane. Podľa výskumu Cornell University môžu ľudia bez partnera nadobudnúť sebavedomie aj masturbáciou. Ženy, ktoré sa milovali so svojím partnerom, pre zmenu na druhý deň uviedli, že sa cítia šťastnejšie a menej vystresované.

Úbytok hmotnosti

Toto je ďalší bonus pravidelného milovania či sebauspokojovania. 25 minút sexu spáli u žien asi 69 kalórií, u mužov je to sto kalórií. To znamená, že sex dvakrát týždenne spaľuje okolo 700 kalórií, čo predstavuje napríklad hodinu spinningu. Mnohé štúdie navyše potvrdili, že ženy, ktoré sa pravidelne venujú sexu, vykazovali väčšiu odolnosť voči cukrovke typu 2.

Zdroj: thinkstock.com

Imunitný systém

Za pravidelnú dávku orgazmov sa vám odvďačí aj váš imunitný systém, pretože sa ním znižuje riziko infekčných nákaz. Výskumy ukázali, že masturbácia chráni ženy pred infekciami krčka maternice. Joanna Ellison Rodgerseová vo svojej knihe "Sex: Prirodzená história" uvádza, že orgazmy napínajú krčok maternice a vyplavujú z neho škodlivé baktérie. Podľa štúdie z Pensylvánie zasa študenti, ktorí mali sex raz alebo dvakrát týždenne, dobre odolávali prechladnutiu a chrípke. Aktivizovali totiž imunitný systém a mali v sebe vyššiu hladinu dôležitej látky bojujúcej proti chorobám v porovnaní s tými, ktorí nesexovali. Ak chcete eliminovať bolesť hlavy a migrénu, skúste sa inšpirovať výsledkami štúdie Southern Illinois University. Tá pozorovaním 83 respondentiek zistila, že takmer polovica žien, ktoré mali orgazmus, následne uviedla, že bolesť hlavy po desiatich minútach zmizla. Pravidelným sexom a s ním spojenými aktivitami však nie je ovplyvnená iba kvalita, ale aj dĺžka života. Z desaťročnej štúdie s takmer tisíckou britských mužov stredného veku vyplynulo, že u tých, ktorí mali aspoň dva orgazmy týždenne, klesla pravdepodobnosť úmrtia na polovicu. U žien sa toto nepotvrdilo.