Vedci raz a navždy vyvrátili mýtus o pohári vína: Tomuto neverte a hneď s tým prestaňte!

PARÍŽ - Niektorí ľudia si pochvaľujú priaznivý vplyv malého pohára červeného vína denne na srdce. Čo na to ale hovorí veda? Tento alkohol má vďaka svojim antioxidantom povesť, že chráni srdce a cievy. Vedecké štúdie ale túto vlastnosť sotva potvrdzujú, píše francúzsky denník Le Figaro.

"Doteraz nemáme žiadny dôkaz o tom, že je pohár červeného vína denne prospešný zdraviu," hovorí profesor Mickael Naassila z univerzity Picardie-Jules Verne a prezident Francúzskej spoločnosti pre výskum alkoholu. "Malý ochranný efekt, pokiaľ ide o riziko infarktu a trombózy, bol preukázaný u ľudí vo veku 40 - 60 rokov, ale nad tým ďaleko prevažujú škodlivé účinky na ďalšie orgány," pripája sa profesor Michel Reynaud, prezident Akčného fondu proti závislostiam. Tento účinok je nič v porovnaní s tým, ako alkohol podporuje vznik rakoviny a demencie, ako je spojený s násilím a autonehodami.

Zdroj: Getty Images

Mýtus vína ako lieku sa zrodil v roku 1891, kedy traja francúzski vedci konštatovali, že Francúzi sú menej náchylní na infarkt než iné národy, hoci ich strava je dosť bohatá na tuky. Veľmi rýchlo si niektorí spojili tento francúzsky paradox s popíjaním vína. V roku 1992 dva francúzski vedci - Serge Renaud a Michel de Lorgevil - publikovali v časopise The Lancet štúdiu, z ktorej vyplývalo, že mierna konzumácia alkoholu, ktorú stanovili na dva-tri poháre vína denne, znižuje o 40 percent riziko kardiovaskulárnych chorôb. Táto teória ale dostala už krátko nato trhliny. "Niektoré výskumy priniesli výsledky idúce rovnakým smerom, ale mali veľa nedostatkov," zdôrazňuje Reynaud. Ich autori tvrdili, že tí, ktorí umiernene popíjajú víno, sú zdravší než abstinenti. Nebrali však do úvahy to, že mnoho ľudí abstinuje preto, lebo malo problémy s alkoholom alebo trpelo chronickou chorobu a užívajú lieky, na ktoré sa nesmie piť alkohol.

Okrem toho sa objavili mnoho publikácií, ktoré vyvracajú teóriu prospešnosti pohára vína denne. Nedávno niekoľko štúdií, vrátane tej, ktorá desať rokov sledovala pol milióna osôb, dokonca preukázalo, že neexistuje niečo také ako neškodná konzumácia alkoholu. "Naozaj už nie je možné tvrdiť, že mierne popíjanie je prospešné," potvrdzuje doktor Thierry Favrod-Coune, ktorý sa zaoberá liečbou závislosti pri univerzitných klinikách v Ženeve.

Zdroj: Getty Images

Niektorí sa snažia zachrániť povesť vína tým, že zdôrazňujú prítomnosť resveratrolu, prírodného antioxidantu v hrozne. Resveratrol pôsobí protizápalovo a nájdeme ho aj v inom ovocí. Dôkazy o jeho užitočnosti pre ľudské zdravie ale chýbajú. "Je potrebné prestať podporovať mýtus magického nápoja," uviedol Naassila. Pripomenul, že alkohol je vo Francúzsku hlavnou príčinou hospitalizácie, ale taktiež po tabaku druhým faktorom spôsobujúcim rakovinu. Aby sme tieto riziká obmedzili, zdravotníci odporúčajú nepiť viac než dva poháre vína za deň a najmenej dva dni v týždni abstinovať.