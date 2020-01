Chyby, ktoré robí väčšina žien pri podprsenkách každý deň: Môže to spôsobiť veľa škody

LONDÝN - Podprsenku považujú niektoré ženy za hotovú záchranu, ktorá dokáže dotvoriť a vyformovať nedostatky postavy. K tomuto kúsku bielizne by ste preto nemali pristupovať macošsky a mali by ste si ho chrániť. Jej životnosť je totiž značne ovplyvnená tým, ako šetrne k nej pristupujete pri uskladnení a praní.

Vhodne zvolená podprsenka dokáže so ženským hrudníkom hotové zázraky, a preto by ste mali k nej pristupovať s patričnou opatrnosťou. Nešetrné zaobchádzanie ju totiž môže zničiť nielen po vizuálnej stránke, ale dokáže zdeformovať aj jej tvar. Odborníci radia, ako by ste mali s týmto kúskom vašej bielizne narábať pri uskladnení a praní.

Zdroj: Getty Images

Majiteľ britskej firmy Pour Moi Michael Thomson ženám odporúča, aby do košíčkov podprsenky pred odložením do skrine vložili nejakú výplň, napríklad ponožky alebo zrolované nohavičky. Takto podporíte pevnosť košíčkov a nedovolíte, aby sa zdeformovali. Poskladať ju môžete aj tak, že vložíte jeden košík do druhého. Katie Thackerová z Boux Avenue si zas myslí, že podprsenky by ste mali ukladať vedľa seba košíkmi nahor. Je to vraj lepšie ako ich skladať na polovicu, ale dovoliť si to môžete iba vtedy, keď máte dostatok miesta. A možno iba stačí, aby ste poriadne prevetrali vaše skrine a nájdete viac priestoru, ako si myslíte.

Zdroj: Getty Images

Inšpiráciou môžu byť odporúčania japonskej špecialistky na organizovanie Marie Kondovej. Čo sa týka prania, podprsenku by ste podľa nej mali oprať po každom treťom použití. Nosením sa totiž vlákna rozťahujú a praním sa zas dostávajú do pôvodného stavu. Pozor ale na príliš časté pranie, ktoré môže mať za následok oslabenie elastických vlákien. Dôležité je aj to, aby ste pred vložením do práčky podprsenku zapli a najlepšie ju oprali v ochrannej sieťke.