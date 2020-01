Michael (49) zbalil priateľku, keď mala len 17: Stretli sme sa v divadle, nevedel som sa jej ubrániť

WUPPERTAL - Štyridsaťdeväťročný Nemec Michael Hoch sa prvýkrát stretol so svojou priateľkou, keď mala len sedemnásť rokov. Uchvátila ho na nej jej plachá osobnosť a úsmev. Párik, ktorý spolu randí už tri roky, to v žiadnom prípade nemá jednoduché. Michael prezradil, že ho dokonca raz niekto napadol, keď spolu so Sarah išiel po ulici držiac sa za ruky.