Vedci skúmali súvislosť medzi farbením vlasov a rakovinou prsníka: Obozretné by mali byť tieto ženy

Štúdia publikovaná začiatkom decembra v Medzinárodnom časopise o rakovine skúmala používanie vlasových prípravkov v priebehu dvanástich mesiacov u viac ako 46 000 žien vo veku od 35 do 74 rokov. Všetky tieto ženy majú sestru s diagnózou rakoviny prsníka. Vedci zistili, že ak ženy afroamerického typu trvalo používajú farbu na vlasy, riziko rakoviny prsníka vzrastá až o 45 percent. U žien bielej pokožky je riziko vyššie o sedem percent.

Zdroj: Getty Images

Na vine však nie je samotné farbenie vlasov. "Nemožno to pripísať len jednej príčine, takže by som nedávala rakovinu prsníka a farbenie vlasov spoločne s chemickým vyrovnávaním vlasov do kauzálneho vzťahu," uviedla Elizabeth Arenaová, chirurgická onkologička špecializujúca sa na rakovinu prsníkov. Upresnila, že štúdia podrobne neopisuje produkty, ktoré konkrétne ženy používali, takže je ťažké prípady porovnať. Teoreticky môže byť pravdou, že pre ľudí rôznych rás sú potrebné špecifické prípravky, ktoré majú rôzne chemické zloženia.

Farby na vlasy obsahujú viac ako 5000 chemikálií, z ktorých niektoré sú karcinogénne. "Mnoho vlasových produktov obsahuje látky narúšajúce endokrinný systém a karcinogény, ktoré môžu spôsobiť rakovinu prsníka. Výrobky používané ženami afroamerického typu môžu obsahovať hormonálne aktívne látky," prezradili autori štúdie. Na určenie, ktoré chemikálie sú problematické, je potrebný ďalší výskum. "Je veľmi ťažké povedať, či vo farbe na vlasy alebo chemickej žehličke vlasov existuje konkrétna chemická látka, ktorá zvyšuje riziko rakoviny," doplnila Arenaová. Podľa nej sú tieto štúdie len východiskovým bodom pre ďalšie skúmania príčin a následkov.

Zdroj: Getty Images

Iní vedci zas uviedli, že farbenie vlasov nesúvisí s rizikom rakoviny. Skúmali údaje zo štrnástich štúdií týkajúcich sa rakoviny prsníka a používania farby na vlasy z roku 1977 až 2002. Zistili, že používanie týchto prípravkov nezvyšuje riziko rakoviny prsníka v porovnaní s osobami, ktoré prípravky nepoužívajú.

Je potrebné poznamenať, že skúmaných 46 000 žien má v rodinnej anamnéze rakovinu prsníka, keďže ju majú ich sestry. Samotná Arenaová vyhlásila, že u mnohých pacientov tento typ rakoviny súvisí s genetikou a nie vonkajším vplyvom prostredia. "Nemyslím si, že len na základe tejto pozorovacej štúdie by sa mali ženy báť," dodala.