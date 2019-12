Revízor načapal čiernu pasažierku, chcel od nej doklady: Nechutná dohra, žena vytasila prsník a...

Ženu cestujúcu bez lístka v nemeckom meste Gelsenkirchen revízor vyzval, aby sa identifikovala a so svojím spolucestujúcim vystúpila na najbližšej zastávke. A práve tam neskôr došlo ku kurióznemu incidentu. Čierna pasažierka, ktorá sa odmietla legitimovať, vytasila do boja s kontrolórom lístkov svoj prsník a nastriekala mu do tváre materské mlieko. A kým sa revízor z neočakávaného útoku stihol spamätať, jej partner stihol ujsť.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Tridsaťjedenročnú ženu krátko nato zatkli privolaní policajti, ktorým tiež odmietla vydať svoje osobné údaje. Hliadka ju nakoniec spacifikovala a prepravila na policajné oddelenie. "Počas procesu identifikácie žena odhalila svoje prsia a postriekala kontrolóra vstupeniek materským mliekom," píše sa v policajnej správe. Pasažierka bola obvinená z ublíženia na zdraví a jazdy bez platného cestovného dokladu. Na svoj verdikt čaká na slobode.