FOTO Dievčina pozrela na okno v kostole a sčervenala od hanby: To čo robí Mária Ježišovi?!

Žena menom Rosie uverejnila na svojom twitterovom účte fotografiu vitráže v kostole. Na skle je zachytená Mária, ako drží Ježiša po ukrižovaní. Rosie si však všimla niečo nezvyčajné, čo pripomínalo mužský penis. "Čo presne drží Mária v rukách?" okomentoval svoj záber.

What, exactly..., is Mary holding ?? pic.twitter.com/U80EFKqBaJ

Zmätok spôsobil umelec, ktorý zle aplikoval farebné sklo na Ježišovej nohe. V snahe vytieňovať nohy urobil vnútro stehna trochu tmavším, než zvyšok končatín. Preto to vyzerá, akoby Mária držala Krista za pohlavný úd.

Príspevok sa stal hitom internetu, stovky ďalších užívateľov sa podelili s podobnými príbehmi. Napríklad Will komentoval príspevok fotkou z miestneho kostola, kde je na oknách vyobrazený Ján Krstiteľ. Stojí vo vode a pred ním kľačí muž. Na prvý pohľad to pôsobí rovnako nemravne, akokeby mu poskytoval orálny sex.

What’s John the Baptist up to here! pic.twitter.com/YJKthp5AfO