Podviedol vás partner? Sedem tipov, ktoré pomôžu obnoviť váš vzťah

PARÍŽ - Náhodne objavená textová správa na mobile, mail, ktorý sme nikdy nemali čítať... a všetko sa náhle zmení. On má milenku, ona má milenca. Tvárou v tvár nevere jedného z manželov prepadá pár často hnevu, frustrácii a nepochopeniu. Ak chceme obnoviť vzťah dôvery po nevere, je prvým a nevyhnutným krokom pokúsiť sa pochopiť, prečo a ako vôbec tak situácia nastala, píše francúzsky denník L´Express.

Odhalenie mimomanželského vzťahu uvrhne pár do zmätku. Niektorí to neunesú a odlúčia sa od seba, iní dokážu búrku prekonať a snažia sa vzťah obnoviť. Táto cesta však vôbec nie je ľahká. Každá situácia je jedinečná a špecifická a nie je možné ponúknuť osvedčené recepty, ktoré by zaručovali obnovenie harmónie manželského vzťahu. Napriek tomu existujú určité body, ktorých sa môžeme pridržiavať.

1. Pochopiť, čo sa stalo

Ako hovorieval Winston Churchill, tí, ktorí nevedia pochopiť históriu, sú odsúdení na to, aby si ju zopakovali. Prvým nevyhnutným krokom je pokúsiť sa pochopiť, prečo a ako nevera vznikla. Aká je zodpovednosť každého z manželov? Ktoré postoje, správanie, vzájomné zanedbávanie, strata ilúzií a sklamanie k nevere viedli?

Zdroj: Getty Images

2. Naučiť sa spolu znovu žiť

Po odhalení nevery spolu obaja ľudia ďalej žijú a voči druhému sa cítia nepríjemne. Každodenné rituály sa môžu zdať neznesiteľné, ale sú to základy ponúkajúce rámec, ktorý umožňuje usmerňovať emócie a prekonať prvé mesiace neistoty. Pokračovanie v spoločnom živote znamená premáhať sa, ale to prináša chvíle ľahkosti, keď pomaly zakoreňuje zrnko zmeny. Ak sa manželia rozhodnú žiť spolu aj naďalej, zachovávajú si celú sieť priateľov a rodiny a tohto známeho a bezpečného prostredia sa môžu pridržiavať a pozvoľňa sa učiť nachádzať radosť v tom, že robia niektoré veci spoločne, napríklad idú do kina či divadla alebo sa spoločne venujú deťom.

3. Obnoviť komunikáciu

Pri prvých výmenách názorov je dôležité prekonať tajomno obklopujúce mimomanželský vzťah, lebo fantázia vytvára scenáre, ktoré sú vždy horšie než skutočnosť. Podvádzaná osoba musí byť rozumná, obzvlášť ak chce vedieť viac o podrobnostiach sexuálneho rázu. Príliš mnoho detailov by mohlo uškodiť. Okrem nich paroháč často potrebuje práve tento druh konverzácie, nie preto, aby sa trápil, ale aby poznal chýbajúce prvky, ktoré mu umožnia záležitosť uzavrieť. Je ale potrebné hovoriť všetko? Odpoveď znie jasne: V žiadnom prípade!

Zdroj: Getty Images

4. Obnoviť dôveru

S neverou sa vytratí dôvera. Obnovenie dôvery je pilierom rekonštrukcie vzťahu. Táto úloha leží predovšetkým na osobe, ktorá bola neverá, je ale potrebné vedieť, že podvádzaná osoba môže svojím postojom k obnoveniu dôvery prispieť. Z hľadiska podvádzaného je najhoršie, keď mimomamželský vzťah partnera pokračuje.

5. Naučiť sa odpúšťať

Po obnovení dôvery je kľúčové neveru odpustiť. Neznamená to ale zabudnúť alebo sa tváriť, že sa nič nestalo. Všetko, čo neverná osoba urobí pre obnovenie pocitu bezpečia vo vzťahu, pomôže podvádzanému, aby neveru odpustil. Odpustiť znamená postupne upúšťať od hnevu a odporu, ktoré podvádzaný pociťuje voči svojmu partnerovi.

6. Obnoviť sexuálny život

Krátko po zistení nevery je sex to posledné, na čo by mala chuť ako podvádzaná, tak neverná osoba. Niektorí ľudia to nedokážu a potrebujú profesionálnu pomoc, napríklad sexuológa. Návrat k sexuálnemu životu ide ruka v ruke s obnovením dôvery.

Zdroj: Getty Images

7. Obnoviť citovú dôvernosť

Po nevere ide hlavne o to, aby sa znovu nastolila citová dôvernosť. Tá je dvojaká - je potrebné znovu nájsť dôvernosť vo vzťahu s partnerom, ale tiež so sebou samým. Bez toho je obnova vzťahu len čiastočná a krehká.