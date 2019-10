Archeológovia mali rozlúštiť záhadu zániku prvej európskej civilizácie: Veď oni vôbec nezanikli!

Minojci žili na Kréte, kde stavali obrovské poschodové paláce, vytvárali detailné umelecké diela a používali starodávne písmo. Ich zánik zmiatol väčšinu archeológov, ktorí predpokladali, že ich vyhubenie zapríčinil silný výbuch sopky, cunami alebo zemetrasenie. Až objavené starodávne tabule konečne odhalili, čo sa v skutočnosti stalo s prvou európskou civilizáciou. Naznačujú, že Minojci vôbec nezmizli.

Ich najstaršie písmo - hieroglyfy - sa na Kréte objavilo v dobe bronzovej. Nasledovalo sylabické, tajomné písmo Linear A, ktoré je jedným z najstarších na svete a doposiaľ ho nikto nedokáže rozlúštiť. Lenže tabule, ktoré sa našli v minojskom meste Knossos okolo roku 1450 pred naším letopočtom, sú písané iným písmom - takzvaným Linear B. Takto kedysi písali Gréci a Mykénčania. To naznačuje, že o nástup písma Linear B do civilizácie Minojcov sa postarali Mykénčania, ktorí zaútočili na Krétu. Experti tvrdia, že boje by nedokázali vyvraždiť celú civilizáciu, no mohlo dôjsť ku zmene písma. Civilizácia preto s najväčšou pravdepodobnosťou nevyhynula, len zmenila písmo.

Teória o explózii sopky nebola úplne vedľa, pretože existujú dôkazy o veľkom výbuchu Thery na neďalekom ostrove Santorini v roku 1600 p.n.l. Erupcia ale podľa archeológa Colina Macdonalda z Britskej školy v Aténach nemala na Knossos priamy vplyv. "Palác, ktorý bol vybudovaný v nadmorskej výške sto metrov nad morom, nezasiahlo nijaké zemetrasenie ani vlna cunami," uviedol. Hlavnou príčinou e skôr vymiznutie náboženskej autority v civilizácii. "Mohlo sa to prejaviť v miestnych povstaniach a pri pálení administratívnych budov elity," myslí si Macdonald. To by vysvetľovalo, prečo si Minojci osvojili nové písmo a zmenili svoje pohrebné rituály.