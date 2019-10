Tínedžer (18) išiel k urológovi, jeho PRIZNANIE ho zabilo: Toto si si naozaj strčil do penisu?!

NEW YORK - Časopis Urology Case Reports zverejnil kuriózny prípad, keď pacient vyhľadal urológa a požiadal ho, aby mu z penisu vytiahol pinzetu, ktorú si tam zasunul pred štyrmi rokmi. Lekári upozorňujú na to, že podobné prípady sú časté a mužom, ktorí si zavádzajú do močovej rúry cudzie predmety, odporúčajú navštíviť nielen sexuológa, ale aj psychiatra.

Do nemenovanej urologickej ambulancie zavítal mladík a poprosil lekára, aby mu z penisu vybral pinzetu, ktorú si tam zaviedol on sám. Keď urológ vydýchal prvotný šok, prišlo ďalšie prekvapivé oznámenie. Pacient mu totiž povedal, že si tento predmet vložil do močovej rúry ešte v roku 2015, keď mal iba osemnásť rokov. A hoci to znie neuveriteľne, vraj ho počas týchto štyroch rokov nič nebolelo a nepociťoval žiadne problémy. Röntgen jeho slová potvrdil, na základe čoho chirurgovia mužovi osemcentimetrový predmet odstránili z tela v úplnej anestéze. Postupovať museli veľmi opatrne, pretože pinzeta bola otvorená. Tak ju bolo potrebné najskôr stiahnuť tlakom na penis a potom citlivo vybrať, aby nedošlo k poškodeniu nervov ostrými hranami pinzety.

Zdroj: Getty Images

"Cudzie predmety si najčastejšie vkladajú do močovej rúry psychiatrickí, intoxikovaní, zmätení alebo sexuálne zvedaví pacienti. Najčastejším dôvodom je autoerotické a sexuálne uspokojenie, najmä počas masturbácie," uvádzajú odborníci v časopise Urology Case Reports. V močových rúrach mužov končia rôzne predmety od USB káblov, rybárskych háčikov, špendlíkov cez drôty až po kúsky rybacej kosti. Vo väčšine týchto prípadov sa potom pacienti cítia zahanbene a otáľajú s vyhľadaním lekárskej pomoci, čo celú situáciu iba zhoršuje.

Žiť s cudzím predmetom v tele štyri roky bolo podľa ošetrujúceho lekára nezodpovedné a nepochopiteľné zároveň. Tínedžerovi zároveň odporučil, aby sa podrobil psychiatrickému vyšetreniu pre prípad, že trpí duševnou poruchou a mohol by v budúcnosti zopakovať niečo podobné. On však odmietol a do ambulancie už neprišiel ani na pooperačné vyšetrenie.