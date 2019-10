Rus žaluje Apple: Táto aplikácia v iPhone zo mňa spravila homosexuála!

Na internete koluje spis D. Razumilova, ktorý obvinil spoločnosť Apple z toho, že ho nepriamo zmenila na homosexuála. Všetko sa začalo v roku 2017, keď si do svojho iPhonu nainštaloval aplikáciu, prostredníctvom ktorej chcel nakúpiť virtuálnu menu BitCoin. Ponúknutá mu však bola kryptomena GayCoin určená pre komunitu LGBT. Peniaze mu prišli so správou v angličtine, v ktorej stálo: "Nič neposudzuj bez toho, aby si to nevyskúšal." Muž sa preto rozhodol, že to skúsi a nadviazal partnerský vzťah s osobou rovnakého pohlavia.

"Udržujem stabilný vzťah s mužom a nedokážem to vysvetliť svojim rodičom," hovorí Razumilov, ktorý požaduje od výrobcu telefónu odškodnenie vo výške jeden milión rubľov (vyše 14 000 eur). "Veľmi trpím. Keby mi nebolo niečo takéto ponúknuté cez mobilnú aplikáciu, nikdy by som sa takto nezamotal a nebol by som pod takým obrovským psychickým tlakom."

Svoje rozhodnutie zažalovať amerického technologického giganta za manipulatívne tlačenie k homosexualite obhajuje tým, že Apple je zodpovedný za to, aké aplikácie vo svojich telefónoch ponúka. Jeho právna zástupkyňa Sapizhat Gusnievaová potvrdila, že ide o seriózny prípad, o ktorom rozhodne moskovský súd 17. októbra.