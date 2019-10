Vedci vo vytržení: Pompeje po sebe zanechali svedectvo, ktoré sa im teraz podarí prečítať!

Väčšina textov z knižnice v Herculaneu zuhoľnatela, skaze popola a času odolali iba dva celé zvitky a štyri útržky. Aj tie sú však na manipuláciu príliš krehké a vedci ich preto otvoria len digitálne - pomocou urýchľovača častíc v anglickom grófstve Oxfordshire.

"Každý zo zvitkov presvietime silným svetlom a získame tým početné dvojrozmerné obrázky. Z toho znovu zložíme trojrozmerný obraz, bez toho aby sme zvitok zničili, a prečítame tak jeho text," vysvetlil postup Laurent Chapon zo spoločnosti Diamond Light Source, ktorá technológiu využíva. Systém podľa neho funguje podobne ako počítačová tomografia (CT) používaná v nemocniciach na získanie podrobných snímkov vnútorných orgánov človeka.

