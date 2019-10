Vedci vysvetlili pôvod ženského orgazmu: To by ste fakt nečakali!

Ženský orgazmus bol pre odborníkov dlho tajomstvom. Ich najnovšie poznatky ale hovoria o tom, že sa objavil už v raných civilizáciách, pričom vyvolával ovuláciu. Kedysi bol orgazmus životne dôležitý pri uvoľňovaní vajíčka do maternice.

"Existencia ženského orgazmu je zaujímavá z dvoch dôvodov. Na jednej strane nie je potrebný na to, aby žena úspešne otehotnela a na druhej strane je tento neuroendokrinný reflex príliš komplexný na to, aby išlo o neopodstatnený výskyt," uviedli vedci z Yale University.

Zdroj: Getty Images

U mnohých zvierat, ako sú králiky, fretky, mačky či ťavy, je to stále rovnako, pretože k ovulácii dochádza počas sexu. To sa však nedeje u ľudí a veľkých opíc. Namiesto toho ovulujú raz v pravidelnom cykle. U žien je to približne každých 28 dní, u orangutanov každých 29 dní. Americkí vedci začali preto testovať teóriu o tom, že orgazmus je evolučným návratom do minulosti. Autori výskumu kŕmili králičie samičky počas ich ovulácie fluoxetínom, liekom, ktorý tlmí orgazmus. Zistili, že samičky po užití fluoxetínu vykazovali o tridsať percent menej ovulácie.

Výskumníci preto naznačujú, že zamedzenie orgazmu vedie k zníženej ovulácii. "Toto zistenie pomáha interpretovať inak ťažko vysvetliteľné aspekty ženskej sexuality, napríklad nízku mieru ženského orgazmu počas pohlavného styku," uviedli na záver.