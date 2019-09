Novomanželia si chceli spraviť pekné svadobné FOTO: Ale čo to, preboha, vyliezlo z kríkov?!

SAN FRANCISCO - Dvojica Zach Levenberg a Sarah Schaafová sa pred svadbou rozhodli, že si urobia zopár súkromných záberov v parku Golden Gate v San Franciscu. Fotenie však narušili zvedaví pozorovatelia, ktorí im nečakane vbehli do záberu. V tomto prípade išlo o veľmi milé prekvapenie a vďaka partii mývalov sa tieto svadobné fotky šíria internetom ako vírus.

Fotografie Zacha a Sarah by sa určite ničím nelíšili od svadobných snímok iných párov. Lenže partia medvedíkov čistotných nedokázala potlačiť svoju zvedavosť a novomanželom vbehla do záberu počas súkromného fotografovania v miestnom parku. "Zrazu sa tam zjavili a ako keby sa nás pýtali, čo to tam vlastne robíme," hovorí fotografka Kathryn Whiteová.

Zdroj: Facebook/Kathryn White Photography

Kathryn priznáva, že najskôr sa ich bála. Pochádza totiž z vidieka a vie, že tieto milo pôsobiace zvieratká dokážu zaútočiť. V tomto prípade sa však nič zlé nestalo. Práve naopak. Medvedíky sa pokojne presúvali s dvojicou a stali sa tak síce nečakanou, ale o to milšou súčasťou slávnostného fotenia.

"Videla som už tisíce svadobných fotografií. Vždy som však túžila po tom, aby sa počas mojej práce stalo niečo krásne a nepredvídateľné. A toto bol ten okamih, je to ako splnený sen," rozplýva sa Whiteová. A rovnaké pocity vraj z fotenia majú aj novomanželia, ktorí naň budú určite ešte dlho spomínať.