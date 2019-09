Kráska vyštudovala manažment, teraz ponúka pikantné služby: Pozrite na jej ponuku na FOTO

Dvadsaťpäťročná Victoria síce vyštudovala manažment, no v súčasnosti sa venuje niečomu úplne inému. Otvorila si totiž agenúru, ktorá poskytuje upratovacie služby. Svojim klientom neponúka len obyčajné upratovanie bytu či domu, ale aj estetický zážitok, pretože gazdinky z jej agentúry väčšinou upratujú celkom nahé. "Je na dohode s klientom, či chce, aby boli moji zamestnanci pri týchto prácach úplne nahí alebo mali na sebe spodnú bielizeň. Obe strany sa musia cítiť pohodlne," vysvetľuje podnikateľka, ktorá zamestnáva už pätnásť ľudí, ktorí si za hodinovú prácu účtujú od 55 do 75 libier (62 - 84 eur) v závislosti od nahoty.

Zdroj: Facebook/Glimmer

Zdroj: Instagram/getglimmer

Ešte predtým, ako Murphyová začala s náborom, si všetko vyskúšala na vlastnej koži. Nechcela totiž od svojich zamestnancov, aby robili niečo v situácii, o ktorej by nič nevedela. Nápad vraj odkopírovala od americkej spoločnosti. Teraz by rada expandovala aj do iných častí krajiny. Victoriu prekvapilo, koľko ľudí nemá problém s nahotou. Dostala už viac ako sto žiadostí do zamestnania, ale výberom prejdú iba tí, ktorí majú skúsenosti s profesionálnym upratovaním. "Tiež musí ísť o silnú osobnosť, pretože interakcia a komunikácia s klientom je veľmi dôležitá. Pocit pohodlia z nahoty musí vyžarovať na obidvoch stranách," tvrdí.

Zdroj: Facebook/Glimmer

Veková skupina klientov je veľmi rôznorodá, pričom väčšinou ide o samostatne žijúcich mužov vo veku 30 až 80 rokov. Ženy neprejavujú o túto službu až taký veľký záujem. Pri nábore blondínka neberie do úvahy iba vzhľad, pretože si uvedomuje, že zákazníci majú rôzny vkus. "Snažím sa všetkým vyhovieť čo najviac, aby mali z návštevy upratovačiek ten najpríjemnejší pocit a hlavne, aby boli spokojní s upratovaním," dodáva.