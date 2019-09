VIDEO GoPro kamera zachytila hrôzostrašný pád študentky z vodopádu: Iba sa jej trochu pošmykla noha

Pád z pätnásť metrov vysokého vodopádu nie vždy končí šťastne. V prípade hráčky plážového volejbalu Heather Friesenovej však v jednej chvíli úradovala tak smola, ako aj šťastena. Takýto pád v turistickej oblasti Ka'au Crater Trail v Honolulu nielen prežila, ale časom sa aj zotavila zo všetkých zranení a v súčasnosti sa už opäť venuje volejbalu.

Zdroj: Instagram/heatherfriesen_3

K incidentu došlo ešte v roku 2016, keď sa so svojimi priateľmi z Havajskej univerzity vybrala do vychytenej destinácie na výlet. Nádhernú okolitú scenériu si 26-ročná študentka nahrávala na GoPro kameru, ktorou nakoniec zachytila aj nešťastný incident. "Iba sa mi trochu pošmykla pravá noha a už som letela dolu. Skončila som v jazierku pod vodopádom v asi jeden meter hlbovkej vode," spomína si.

Po prevoze do nemocnice lekári zistili, že Heather utrpela zlomeninu desiatich rebier a lopatky, narazené pľúca a veľa vonkajších zranení. Prežiť pád z takejto výšky do plytkej vody je ako zázrak. Friesenová zrejme eliminovala zranenia šťastným dopadnutím, hoci vôbec nevie, ako sa jej to podarilo. "Bol to okamih. Hlavou mi iba preblysla myšlienka na moju rodinu a na to, ako sa budú všetci na mňa hnevať. Obzvlášť som myslela na svojho vtedajšieho priateľa a súčasného manžela, ktorý bol v tom čase v Kalifornii."

Zdroj: Instagram/heatherfriesen_3 ​

Heather teraz dúfa, že z jej skúsenosti sa všetci poučia a budú opatrnejší ako bola ona. "Neskôr som zistila, že predo mnou z toho miesta spadli aj iní ľudia a neprežili to. Viem, že v ten deň ma zachránil Boh. Nikdy predtým a ani potom som necítila taký pokoj ako v okamihu, keď ma odtiaľ odvážali vrtuľníkom."