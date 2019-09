Chlapec (18) jedol 16 rokov len čipsy a hranolky: Drastické následky, úplne oslepol

Lekári z očnej kliniky v Bristole uviedli, že Harvey Dyer sa vo svojich 14 rokoch začal sťažovať na častú únavu. Testy odhalili, že má nízku hladinu vitamínu B12 a okrem toho trpí makrotickou anémiou - stavom, kedy sa v jeho tele vytvárajú veľké červené krvinky. Dostal preto injekcie B12 a bola mu nasadená diéta. Neskôr sa tínedžer priznal, že od svojich dvoch rokov jedol iba hranolky, čipsy, čokoládu a biely chlieb. Občas si doprial aj klobásu či kúsok šunky, okrem toho ale nič iné a už vôbec nie ovocie či zeleninu. Po roku zašiel opäť k lekárovi a sťažoval sa na oslabený sluch a zhoršený zrak. Do svojich 17. narodenín oslepol úplne.

Odborníci o prípade informovali v časopise Anály internej medicíny. Chlapcovi bol znovu diagnostikovaný nedostatok vitamínu B12 a D a taktiež zníženú hodnotu minerálov v kostiach, nízke hodnoty medi a selénia a vysokú hladinu zinku. "Pacient sa nám priznal k tomu, že sa vyhýbal väčšine jedál a konzumoval len samé nezdravé veci. Kým sa podarilo stanoviť mu diagnózu, úplne prišiel o zrak," píše sa v článku.

Výskumníci upozorňujú, že lekári by v prípade nevysvetliteľného poškodeného zraku pacientov vždy mali brať do úvahy možnosť, že sa pod to podpísala nezdravá životospráva. "S konzumáciou nezdravého jedla sa spájajú najmä riziká vzniku obezity, kardiovaskulárnych ochorení či rakoviny. Okrem toho ale môže natrvalo poškodiť aj nervový systém, obzvlášť zrak." Ak je ochorenie zachytené včas, dá sa liečiť. V opačnom prípade k trvalej slepote.