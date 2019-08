Muž (37) dostal nenávistný list od susedov: Si patetický, okamžite s TÝM prestaň!

Zdroj: Facebook/Alan Jamieson

LONDÝN - Ocenený škótsky gajdista žijúci v Anglicku narazil na nepochopenie svojich susedov, ktorí ho v anonymnom liste vyzvali na to, aby prestal cvičiť v záhrade. Píše o tom denník The Times. Muža sa to dotklo a teraz rozmýšľa, ako sa má zachovať.