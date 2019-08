Farba stolice napovie veľa o vašom zdraví: Vieme, ako by mala vyzerať, pozor na tieto zafarbenia!

Ak nebudete ignorovať varovné signály, ktoré sa prejavujú drastickými zmenami v črevách, môžete sa uchrániť pred rakovinou. Je dokázané, že keď lekári podchytili rakovinu čriev v prvom štádiu, dokázali zachrániť až 97 percent ľudí. V pokročilom, štvrtom štádiu, je zaznamenaných len sedem percent vyliečených pacientov. Na čo si treba dávať pozor? V tejto súvislosti je veľmi dôležité sledovať farbu stolice. Zdravá stolica by mala byť stredne hnedej farby, to ale neznamená, že pri ľahkej zmene farby treba robiť paniku. Sú ale niektoré farby, pri ktorých je oprávnená, preto dávajte pozor, čo končí vo vašom záchode.

Tmavohnedá až čierna stolica

Môže byť znakom vnútorného krvácania. "Signalizuje krvácanie v zažívacom trakte, v takomto prípade je potrebné vyšetrenie čriev a žalúdka," povedala zdravotná sestra Charlotte Dawsonová, ktorá pracuje pre organizáciu Bowel Cancer UK. Tmavé exkrementy sú tiež indikátorom rakoviny hrubého čreva.

Začervenaná stolica

Súvisí s rakovinou hrubého čreva, ale aj s hemoroidmi. V prípade hemoroidov dochádza k opuchu krvných ciev v oblasti konečníka. Pre človeka nie sú nebezpečné, spôsobujú však krvácanie, svrbenie a opuch. Je preto dobré zájsť k lekárovi, ktorý vám poradí, ako sa ich zbaviť.

Zelená stolica

V prípade zelenej stolice nemusíte mať príliš veľké obavy. Väčšinou je spôsobená konzumáciou zelenej stravy, napríklad špenátu. Ak sa ale popritom dostavia nezvyčajné príznaky, neváhajte a kontaktujte lekára. Niekedy je totiž zelená farba dôsledkom hromadenia žlče v stolici.

Ľahká, mastná stolica

Identifikuje stravu s vysokým obsahom cholesterolu. Svetlejšia farba naopak naznačuje problém s pankreasom. "Ak máte problémy s pankreasom alebo žlčníkom, stolica môže byť mastnej, krémovej farby," vysvetlila Dawsonová.

Zdroj: Getty Images

Ako by mala vyzerať zdravá stolica?

Dôležitým faktorom v tomto smere je vaša životospráva. Podľa toho, čo jete a ako žijete, môžete mať normálnu stolicu, zápchu alebo hnačku. Ak sú vaše črevá zdravé, nemali by ste mať problémy s vyprázdňovaním. Čokoľvek iné môže naznačovať vážne ochorenie, ako napríklad rakovinu či syndróm dráždivého čreva. Zdravá stolica by podľa odborníkov mala byť stredne hnedá, mäkká, ale nie tekutá. Mala by sa dať ľahko vylúčiť a nemala by mať veľa prasklín na povrchu, čo naznačuje zápchu.

Konzistencia stolice je však závislá na tráviacom systéme každého z nás. Ak máte pomalšie trávenie, stolica bude pravdepodobne pevnejšia. V prípade rýchleho tráviaceho systému je skôr redšia. Dôležité je všímať si rapídne zmeny v konzistencii stolice.

Vykonávanie veľkej potreby

Neexistuje presný priemer, koľkokrát za deň či za týždeň je zdravé vykonávať veľkú potrebu. Dvakrát za deň či raz za dva dni - obe možnosti sú v poriadku. Dôležitejšie ako frekvencia je už spomínaná farba a konzistencia.