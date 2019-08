Experti varujú pred novým trendom: Pozor na MIKROPODVÁDZANIE, ktorého sa dopúšťa asi každý!

Podvádzanie je samo o sebe nemorálne, ale podľa expertov na vzťahy sa mu v dnešnej dobe nedá vyhnúť. Na rozdiel od "tradičného" podvádzania dnes existuje aj "mikropodvádzanie", ktoré je charakteristické menšími priestupkami vo vzťahu. Ide napríklad o flirtovanie v podobne "like-u" na Facebooku či Instagrame, ktorý dávame osobe opačného pohlavia. "Pokroky v technológiách spôsobili, že ľudia majú nekonečné možnosti voľby," vysvetlila odborníčka na randenie Rachel Lloydová z online zoznamky eharmony.com.

Začína sa to jednoduchým flirtovaním na sociálnych sieťach, ktoré neskôr smeruje k plnohodnotným emocionálnym záležitostiam v digitálnom prostredí. Spád týchto záležitostí môže byť podľa Lloydovej rovnako devastujúci ako v reálnom živote.

Na vzostupe je aj trend "vreckovania". To znamená, že na prvý pohľad má pár ideálny vzťah, za zatvorenými dverami to tak ale už nie je. "Ak vás partner alebo partnerka nezoznámi so svojou rodinou po niekoľkých mesiacoch vzťahu, mali by ste otvoriť oči," varovala expertka na zoznamovanie Eugenie Legendreová zo zoznamovacej aplikácie Happn.