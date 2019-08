Tridsať rokov to mali na očiach a nikto si to nevšimol: Exponát v múzeu odhalil pravdu

Objaviteľ Paul Barret, ktorý starodávne plazy študuje v britskom Prírodovednom múzeu, uviedol, že podľa nájdeného exempláru išlo o všežravca, ktorý od hlavy po špičku chvosta meral necelé tri metre. Živil sa hlavne rastlinnou potravou, ale keď sa dalo, nepohrdol ani drobnými živočíchmi. Dosahoval hmotnosť okolo 300 kg.

Thrilled to announce a new #dinosaur, which we can welcome today: the early sauropodomorph Ngwevu intloko from South Africa, in a paper led my Kimi Chapelle and @ESI_FossilLab @jonahchoiniere with help from @NationalMuseumB and me #NHMdino https://t.co/YCdNWkWT8v pic.twitter.com/wcrvRw4U6L