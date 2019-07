Videli ste už na palube lietadle niečo nechutnejšie? Ľudia sú z tohto VIDEA zhrození

Existuje pár vecí, ktoré sú prijateľné len v pohodlí domova, v opačnom prípade pohoršia veľké množstvo ľudí. Príkladom je tento incident z lietadla, kedy neznámy muž ovládal obrazovku zabudovanú do sedadla bosými nohami. Krátke video zverejnila Alafair Burkeová. "Moja kamarátka, čo nemá Twitter, mi toto poslala počas svojho letu. Myslím, že takéto niečo na Twitter patrí," okomentovala zverejnené zábery.

My friend who doesn’t have twitter sent this from her flight. It belongs on Twitter. pic.twitter.com/qG6d54V5Dd