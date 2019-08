Koľko tipujete žene na FOTO rokov? Za svoj mladistvý vzhľad vďačí... Tomu nebudete veriť

LAGUNA BEACH - Američanka Flavia Petersová tvrdí, že za svoj mladistvý vzhľad a pozitívny prístup k životu vďačí vílam, ktoré ju obklopujú a pomáhajú jej už od detstva. Podľa nej je dôležité, aby sme čerpali energiu z bytostí, ako sú škriatkovia a anjeli. Robili to vraj už naši predkovia a je veľká chyba, keď v súčasnosti zastávame k týmto témam posmešný, ba priam pohŕdavý postoj.

Päťdesiatnička Flavia Petersová je presvedčená o tom, že jej mladistvý vzhľad a neutíchajúca energia sú odrazom životnej filozofie, ktorú ovládajú najmä nadpozemské bytosti. "Už ako jedenásťročná som uvidela v strome za domom dvere a mohla som do neho nazrieť. Vedela som, že ma do neho láka víla, videla som ju. Bola ako záblesk svetla," spomína si. Všetko ukázala aj svojmu kamarátovi zo susedstva, ktorý ale ničomu nerozumel. Vtedy vraj pochopila, že toto nie je pre každého a dali jej to pocítiť aj spolužiaci v škole.

Petersová však vekom nestrácala nádej a vieru v škriatkov a víly. V dospelosti ju začala priťahovať aj literatúra o anjeloch. Teraz organizuje workshopy v Kalifornii, kde ostatným rozdáva rady, ako treba pracovať s energiou, aby z nej každý vyťažil čo najviac.

Práve počas jedného z kurzov náhodou po druhý raz v živote narazila na vílu, ktorá sa jej posadila na nos, keď ovoniavala kvety. "Počula som hlas, aby som to urobila a keď som sa vrátila do kurzu, niekto mi povedal, že mám na nose vílu. Musela som si dávať pozor, aby som do ničoho nenarazila," hovorí Flavia. Odvtedy ju vraj víly sprevádzajú životom a nie vždy vyzerajú rovnako. Každé vzájomné stretnutie je iné, niekedy ich vidí, inokedy počuje a cíti. Nevidí ich každý deň, pretože sú plaché a nespokojné s tým, čo ľudia urobili s našou planétou.

Najväčšie šance uvidieť ich sú podľa Američanky za súmraku alebo na svitaní a hľadať ich treba najmä medzi stromami. "Na fotkách vyzerajú ako malé zelené gule, ale v skutočnosti je ich vzhľad iný. V minulosti som ich videla ako záblesky svetla, potom ako fyzické bytosti." Podľa folklóru sú víly duchmi prírody. Petersová tvrdí, že vedia oceniť, keď sa niekto pekne správa k prírode a stačí, keď pozbierate odpadky a ony sa vám hneď odmenia.

Flavia je už dvanásť rokov vydatá, manžel ju podporuje vo všetkom, čo robí. V súčasnosti vykladá karty a lieči ľudí energiami. To, že majú teraz mladí ľudia zvýšený záujem o ochranu prírody, má podľa nej pôvod v ich spojení so škriatkami, ktorí strážia prírodu. Zároveň všetkým odporúča, aby viac načúvali srdcom a nehľadali vo všetkom logické vysvetlenia a pravidlá. Flavia sa podelila s ostatnými aj o zázračné zaklínadlá.

Zaklínadlo prosperity:

Zapáľte čiernu, hnedú alebo zelenú sviečku a otočte ju na sever. Vezmite si do dlane mincu a povedzte: "Víla Hojnosti, žiadam nový mier. Želám si uvoľnenie z dlhu a chudoby. Prosím, prines mi prosperitu a všetko, čo potrebujem. Požehnaj ma bohatstvom a šancou uspieť vo všetkom, čo robím. Žiadam, aby si požehnala mňa a môj život obrovským pokladom. Pre všetko, čo je dobré, žiadam s bozkom. Drahé víly, moje priateľky, splňte mi, prosím, moje želanie." Potom zakopte mincu v záhrade na obľúbené miesto alebo do kvetináča, aby ste prosperovali.

Zaklínadlo lásky:

Zapáľte ružovú sviečku, keď je mesiac v splne. Otočte sa smerom na juh a povedzte: "Kvety ružové, kryštály ruže, prineste mi novú romantiku, aj keď nebude blízko môjho krásneho srdca, lebo túžim zdieľať súcit a láskavosť, byť jemná a spravodlivá. Rozpoznanými túžbami si želám zapáliť moje vášnivé sny, aby som mohla prilákať krásu a lásku do môjho sveta. Hlboké tajomstvo lásky sa teraz môže rozvíjať, prinášať romantiku, bozky a smiech. Buďte v mojom srdci šťastne až do smrti. Príťažlivosť svieti jasne, zapĺňa moje srdce. Láska ma teraz obklopuje, nikdy ma neopustí." Sfúknite sviečku a nasmerujte dym zhasnutého plameňa nad stred srdca a povedzte: "Toto kúzlo lásky je hotové. Vďaka ti víla, nech neublíži nikomu."