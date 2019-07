FOTO Šéfkuchár vymyslel mega smrtiace menu, ktoré vás môže zabiť: Dokázali by ste ho zjesť?

Chris Orr vo svojej reštaurácii Wee Man’s Kitchen v meste Preston v austrálskom štáte Victoria začal nedávno predávať skutočnú bombu. A to doslova. Ide totiž priam o smrtiacu porciu, ktorá obsahuje niekoľko druhov rýchleho občerstvenia. V prepočte za 44 eur si tak môžete kúpiť srdcový infarkt. V škatuli nazvanej ako Munchie Box nájdete pizzu, hranolčeky s kari omáčkou, osem buffalo krídelok, haggis pakoru, dve klobásky, kebab, čedarový šalát, kuracie tikka a široký výber omáčok.

Zdroj: Facebook/Wee Man's Kitchen

Na menu sa píše, že porcia je učená pre dvoch "hladných ľudí", prípadne štyroch, "ak sa chcete deliť". "Myslíme si, že to má viac ako 4 000 kalórií," vyhlásil Chris. Pre porovnanie, ženy by mali denne prijať 2000 kalórií, muži o 500 kalórií viac.

Zdroj: Facebook/Wee Man's Kitchen

Tridsaťdeväťročný Orr tvrdí, že sám si nebol istý, či sa táto myšlienka ujme. Pri tvorbe Munchie Box mu išlo o to zakomponovať do neho všetko, čo si človek môže kúpiť v rýchlom občerstvení, miestnom indickom stánku či predajni kebabu. Podľa neho sa táto kalorická bomba dá skvele skombinovať s pivom či škótskou ochutnávkou. A ľudia si ju vraj veľmi rýchlo obľúbili, najmä rodiny. "Austrálčania to milujú a stále o tom hovoria," chváli sa Chris. Tiež prezradil, že v blízkej budúcnosti plánuje aj prípravu vegetariánskej verzie.