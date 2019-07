Žena podstúpila umelé oplodnenie: Porodila dvojičky, DNA testy odhalili hrôzostrašnú pravdu

Snaha dopracovať sa k zdravému dieťatku je súčasťou života mnohých bezdetných párov, ktoré často končia na klinikách umelej reprodukcie. K tomuto kroku pristúpil aj anonymný pár Aziatov, ktorých označíme ako pána Y. Z. a pani A. P. Zosobášili sa v roku 2012 a odvtedy sa márne snažili splodiť potomka. Po rokoch sa preto obrátili na kliniku CHA Fertility Center v Los Angeles. "Naša inštitúcia je mekka reprodukčnej medicíny, ktorá splnila sny desiatok tisícov rodičov v južnej Kalifornii a vo viac ako 22 krajinách," chvália sa doktor Joshua Berger a spolumajiteľ Simon Hong.

Vychýrené zariadenie navštívila aj pani A. P. a absolvovala v ňom mesačný program vyplnený užívaním liekov, vitamínov a absolvovaním rôznych testov a vyšetrení. "Minuli sme 100 000 dolárov na poplatky za ubytovanie, špecialistov a lekárov, lieky, laboratóriá a cestovné náklady," uviedla dvojica. Výsledkom bolo osem získaných embryí. Pokus o implantáciu jedného z nich skončil v júli 2018 neúspešne.

O mesiac neskôr sa to však už podarilo a žena otehotnela. Nadšení rodičia sa neskôr dozvedeli, že budú mať dvojičky, ale fotografie z neskoršieho sonografického vyšetrenia v nich vyvolávali zmätok. Deti totiž nemali ani známku ázijskej identity. A hoci ich lekári upokojovali, že je všetko v poriadku, 30. marca po pôrode dvojičiek zostali šokovaní nielen rodičia, ale zamestnanci kliniky. Novonarodení chlapci totiž neboli Aziati.

Zdroj: Getty Images

Následné genetické testy potvrdili, že A. P. vynosila úplne cudzie deti a nechtiac sa tak stala náhradnou matkou. Nešťastný pár sa musel chlapčekov vzdať a odovzdať ich biologickým rodičom. Do extrémne emočného príbehu tak boli náhle zatiahnutí aj skutoční rodičia dvojičiek. Tí zrazu čelili faktu, že im deti vynosila neznáma žena, o ktorej nič nevedeli a vôbec ju nepoznali. "V prípadoch náhradných matiek sú rodičia úzkostliví a dbajú na to, aby išlo o ženu so zdravým životným štýlom, ktorá je počas celého tehotenstva pod dozorom. Ale títo rodičia nemali šancu do ničoho zasiahnuť a nič si overiť," uviedla lekárka Amber Samuelová. Obe deti ale budú určite v poriadku, lebo A. P. pristupovala k svojmu tehotenstvu zodpovedne.

Zamotaný prípad bude mať dohru na súde. Právnik dvojice, ktorá prišla o deti, o ktorých si myslela, že sú jej, argumentuje najmä psychickou ujmou svojich klientov. Oprávnene sa pýta, ako sa mohla v takom vychytenom pracovisku, za aké sa klinika považuje, stať taká závažná chyba. "Moji klienti prišli o deti, po ktorých tak dlho túžili a tak veľa pre ne obetovali. Obaja sú v zlom psychickom stave," povedal právny zástupca.