BRATISLAVA - Sci-fi film je to pravé miesto, kde sa môžu tvorcovia rozličných žánrov vyblázniť. Vkladajú do nich vlastné myšlienky, príbehy, a aj to, ako bude vyzerať budúcnosť. Ak máte radi filmy o umelej inteligencii, ktorá v súčasnej dobe už nepatrí len do sci-fi, tieto tipy sú pre vás.