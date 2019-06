Vedci skúmali Arktídu a zostali šokovaní z toho, čo zistili: Pred našimi očami sa deje katastrofa

Tím vedcov z University of Alaska Fairbanks ohromilo, ako rýchlo dokázali nezvyčajne horúce letá zničiť vrstvy obrovských podzemných ľadových blokov. Tie boli zamrznuté po celé tisícročia. "To, čo sme videli, je neskutočné. Je to náznak toho, že podnebie je v súčasnosti teplejšie ako kedykoľvek za posledných päťtisíc či viac rokov," uviedol Romanovskij.

Tento týždeň prebehlo stretnutie vlád v nemeckom Bonne, ktorého cieľom bolo urýchliť rokovania OSN o klimatických zmenách. Romanovskij spoločne so svojím vedeckým tímom na tomto stretnutí predstavili svoje nové zistenia. Ich príspevok bol založený na údajoch, ktoré profesor analyzoval od svojej poslednej expedície v roku 2016. Vedci použili upravené vrtuľové lietadlo, aby mohli navštíviť aj vzdialené lokality kanadskej Arktídy, vrátane opustenej radarovej základne z čias Studenej vojny. Tá je vzdialená tristo kilometrov od najbližšieho ľudského osídlenia.

Zdroj: Youtube/Climate State

Romanovskij po prelete nad miestom uviedol, že krajina sa od ich poslednej návštevy v roku 2016 neopísateľne zmenila. Výskumníkov trápi najmä stabilita permafrostu. Rýchle rozmrazenie by totiž mohlo uvoľniť obrovské množstvo plynov zachytávajúcich teplo. To by vyvolalo ďalší rapídny nárast teplôt. "Rozmrazenie permafrostu je jedným zo zlomových bodov klimatických porúch a deje sa to priamo pred našimi očami," skonštatovala výkonná riaditeľka Greenpeace International Jennifer Morganová.