Nevesta sa posťažovala na šaty, ktoré si chce obliecť mama na jej svadbu: Sú podľa vás nevhodné?

Neznáma žena sa na Reddite pýta, či sú mamine šaty príliš "nevestovské". Pripája aj fotografiu, na ktorej sú voľné, dvojdielne vzorované šaty do tvaru písmena A. Majú ružový a sivý kvetinový dizajn, ale aj napriek tomu sú prevažne biele. Mnohí si myslia, že šaty sú skutočne vhodné skôr pre nevestu. "Mohlo by to byť fajn, ale mohlo by to aj odvádzať pozornosť niektorých hostí alebo vyvolať klebety bez toho, aby vedeli, že ste s tým v poriadku," píše jeden z užívateľov.

Jedna zo žien dokonca priznala, že rovnaké šaty si plánuje obliecť na svoju nastávajúcu svadbu. "Možno keby si obliekla vrch s iným spodkom alebo naopak?" znie návrh v diskusii. Našli sa však aj takí, ktorí nastávajúcej neveste radia, aby to nechala tak a zmierila sa s tým, čo si chce obliecť jej matka.

Neskôr zaznela otázka, aké šaty sa chystá mať na sebe samotná nevesta. "Moje majú vrstvy čipky. Je to iný štýl, ale stále kvetinovo naladený," odpísala nastávajúca. Dodala, že sa mame priznala so svojimi pochybami. "Čím viac som o tom premýšľala, tým viac som si uvedomila, že mi to vadilo zo sebeckých dôvodov. Všetko, na čom záleží, je, že sa vydám za svoju lásku. Dnes som mame preto povedala, že jej šaty mi nevadia," aktualizovala svoj príspevok nevesta.