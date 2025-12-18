Izraelský premiér Netanjahu oznámil novú dohodu s Egyptom o vývoze plynu

JERUZALEM - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu oznámil schválenie dohody o vývoze plynu s Egyptom za takmer 30 miliárd eur. Ide o „najväčšiu exportnú dohodu v histórii štátu“, uviedla agentúra AFP.
„Dnes som schválil najväčšiu dohodu o vývoze plynu v izraelskej histórii. Dohoda má hodnotu 112 miliárd šekelov. Z tejto sumy pôjde 58 miliárd šekelov (približne 15,3 miliárd eur - pozn. TASR) do štátnej kasy,“ uviedol Netanjahu v televíznom prejave. „Dohoda sa uzavrela s americkou spoločnosťou Chevron a izraelskými partnermi, ktorí budú dodávať plyn do Egypta,“ dodal premiér. Peniaze podľa neho „posilnia vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, infraštruktúru, bezpečnosť a budúcnosť ďalších generácií“.
Táto dohoda výrazne posilňuje postavenie Izraela
„Táto dohoda výrazne posilňuje postavenie Izraela ako regionálnej energetickej veľmoci a prispieva k stabilite v našom regióne,“ uzavrel Netanjahu. Izraelská firma NewMed Energy oznámila podpísanie dohody v hodnote 30 miliárd eur o dodávkach zemného plynu do Egypta ešte v auguste. Podľa správy firmy by táto dohoda zvýšila celkový objem plynu dodávaného do Egypta na 130 miliárd kubických metrov.
V stanovisku vydanom v stredu spoločnosť NewMed Energy uviedla, že získala „povolenie na vývoz plynu do Egypta, čo umožňuje uplatňovanie dohody v hodnote približne 30 miliárd eur“. „Je to historický deň pre sektor zemného plynu, ktorý zaručuje pokračovanie investícií v Izraeli a vytvára regulačnú stabilitu na najbližšie roky,“ uviedol v stanovisku generálny riaditeľ NewMed Energy.