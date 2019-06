FOTO Mladík kúpil starého veterána: Ale keď zistil, čo je vo vnútri... morbídny bonus

ISLE OF WIGHT - Keď minulý rok odborník na autá značky Ford kúpil v Anglicku Mustang GT z roku 1968, netušil, že sa mu podarilo získať vozidlo aj s morbídnym bonusom k tomu. Najviac ho zaujal originálny interiér či štvorstupňová prevodovka, no potom zistil, že sa vo vnútri nachádza aj niečo iné - popol nebohého.

Podľa online fóra MustangFanClub stálo zhrdzavené auto v garáži pôvodného majiteľa Jamesa od 70. rokov minulého storočia. Pred smrťou si prial, aby bol jeho popol umiestnený do interiéru vozidla. Krátko po smrti sa jeho najlepší kamarát Bruce opýtal rodiny, či by mohol auto odkúpiť a opraviť ho.

Zdroj: Facebook/Corner Classics

Rodina súhlasila, Bruce si auto odviezol do Severnej Karolíny spoločne s popolom svojho najlepšieho kamaráta. Bruce sa však k oprave auta nikdy nedostal, preto sa rozhodol, že ho ponúkne na predaj na stránke Craigslist. Tam si veterána všimol nadšenec Zach Taylor. Prišiel teda na obhliadku, počas ktorej zistil, že v aute sa nachádza aj morbídne prekvapenie. Ostal poriadne zaskočený, no Bruce trval, urna s Jamesovým popolom je súčasťou mustangu a keď ho chce, musí ho kúpiť aj s urnou.

Zdroj: Facebook/Corner Classics

Zdroj: Facebook/Corner Classics

Po chvíli váhania Zach napokon auto odkúpil za 10-tisíc austrálskych dolárov (zhruba 6100 eur). Rovnako ako Bruce, aj on však zistil, že oprava auta je príliš náročná, preto ho i on ponúkol na Craigsliste. Jeho kupcom sa stal Colin Budden z Veľkej Británie, ktorý zaň dal v prepočte 20-tisíc eur. "Obdivujem unikátnu strieborno-modrú maliarsku prácu na aute," povedal Budden. Doposiaľ sa nerozhodol, ako naloží s posledným želaním pôvodného majiteľa auta, popol by však mohol podľa vlastných slov zapracovať do podvozku.